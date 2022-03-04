10 пожаров в Гатчинском районе
В период с 21 февраля по 4 марта на территории Гатчинского района произошло 10 пожаров.
22 февраля в Гатчине на улице Изотова частично выгорел гараж. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрической розетки.
24 февраля в посёлке Пудость в частном жилом доме загорелась сажа в печной трубе. Строение не пострадало.
26 февраля в садоводстве «Берёзовая Роща» одноимённого массива сгорел садовый дом. Причина пожара - короткое замыкание.
В этот же день в посёлке Мыза-Ивановка в частном доме выгорела кровля на площади 10 кв. метров. Проводится проверка.
27 февраля в посёлке Новый Свет в квартале «Массив 32» в результате неисправности электропроводки сгорел садовый дом.
На следующий день в садоводстве «Леноблстрой» массива «Ухта» сгорел дачный дом, пострадал рядом стоящий автомобиль «ВАЗ 2121». Пожар начался рано утром с горения комнаты на мансардном этаже. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
2 марта в деревне Меньково сгорел частный дом. Причина пожара устанавливается.
3 марта в Коммунаре на улице Сельской сгорел частный дом. Проводится проверка.
В тот же день гатчинские пожарные торопились на улицу Авиатриссы Зверевой, где в квартире на 1 этаже соседи заметили задымление. Пожарные обнаружили в комнате горящий телевизор. В результате пожара закоптились внутренние помещения.
Ещё один пожар произошёл в гаражном кооперативе «Оредеж», где горел гараж. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района