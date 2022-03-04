Ленинградские тюльпаны – для любимых женщин

Ленинградские цветоводы занимаются собственной селекцией. Особой популярностью у покупателей пользуется, выведенный в области, сорт белых роз «Валентина ленинградская». Цветоводы России уже могут обращаться в регион за отечественными сортовыми саженцами роз.

Селекционные работы в регионе планируется продолжать.

В Ленинградской области выращиванием цветов занимаются шесть тепличных хозяйств, из них три хозяйства выращивают розы, три ― луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) и одно хозяйство ― и розы, и тюльпаны.

Объем производства роз в 2021 году в Ленинградской области составил 34,9 млн штук (104,5% к 2020 году), тюльпанов ― 4,6 млн штук, нарциссов, гиацинтов и прочих цветов ― 131 тыс. штук, рассады цветочных культур ― 4,3 млн штук.