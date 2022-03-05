Мама - слесарь, что ж такого?

Наиболее популярными сферами деятельности у областных дам стали торговля – 14% от общего числа трудоустроенных женщин, в сферу культуры и спорта устроились 8%, а работу в здравоохранении и социальных услуг выбрали 7% женщин. Чаще всего женщины трудоустраивались на должности специалистов различных направлений, продавцов, операторов.

Интересно отметить тот факт, что в последние годы женщины все чаще устраиваются по профессиям, которые долгое время традиционно считались «мужскими». Так, например, за 2021 год по профессии «слесарь» трудоустроилось 23 представительницы прекрасного пола.

Напомним, с 1 марта 2022 года женщинам стало доступно больше профессий. Теперь дамы при желании смогут работать на некоторых специальностях в котельных, а также на определенных работах по монтажу и обслуживанию технологического оборудования. Кроме этого, им разрешено трудиться в области ремонта нефтепромыслового оборудования.