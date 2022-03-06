Актуальный весенний маникюр

«Популярные цвета 2022 года, по мнению института красоты Pantone, это сиреневый, небесно-голубой, пастельно-розовый, ярко-розовый, ярко-синий, яркий-желтый, пурпурно-фиолетовый, пастельно-зелёный, серый и все оттенки коричневого. Ну и, конечно. классика, которая никогда не выйдет из моды — это все оттенки красного, чёрный и натуральный нюд.

Этой весной популярны составные дизайны, которые включают в себя одновременно несколько разных видов. Например, глянцевое и матовое покрытие, стемпинг и френч. Чем больше составных элементов, тем интереснее будет маникюр.

Все также держат позиции животные принты (тигровый, зебра), особенно в сочетании с классическим французским маникюром. Цветочки, актуальны каждую весну, но чаще выбирают минималистические рисунки.

Сейчас ушла на второй план роспись руками и все больше применяют стемпинг или слайдеры. Их выбор настолько разнообразен, что каждая женщина сможет найти дизайн под любое настроение. Это намного сокращает время маникюра и позволяет каждому мастеру сделать интересный дизайн, даже если он не умеет рисовать.

Что касается формы ногтей, то выбирают квадрат, мягкий квадрат, овал и миндаль.

Рекомендации хорошего мастера помогут подобрать маникюр под любой наряд и настроение. А подборка фотографий трендовых дизайнов 2022 от Екатерины Вергун — вдохновит на идеальный выбор одного из них для ваших ноготков.