Гатчинцы на турнире по акробатическому рок-н-роллу
Юные спортсмены Гатчинской ДЮСШ №3 Александр Васев и Екатерина Юнисова приняли участие во Всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу.
Рубрики: Спорт
Соревнования прошли 27 февраля в Санкт-Петербурге и собрали более тысячи человек из 20-ти регионов России. Спортсмены соревновались в 14-ти различных дисциплинах и категориях вида спорта, как в парных, так и групповых.
Гатчинская пара заняла 28 место из 53 пар в возрастной категории 8-11 лет в дисциплине «класс-микст, мальчики, девочки», выполнив нормативы 3-го спортивного разряда.
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