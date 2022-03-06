Гатчинцы на турнире по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования прошли 27 февраля в Санкт-Петербурге и собрали более тысячи человек из 20-ти регионов России. Спортсмены соревновались в 14-ти различных дисциплинах и категориях вида спорта, как в парных, так и групповых.

Гатчинская пара заняла 28 место из 53 пар в возрастной категории 8-11 лет в дисциплине «класс-микст, мальчики, девочки», выполнив нормативы 3-го спортивного разряда.