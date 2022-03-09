В Гатчине снимаются «Школьные ботаны»

Съемки нового фильма пройдут в период с 11 по 14 марта в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт», школе № 8, городском Доме культуры, физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» и на улицах города. В фильме примут участие российские актеры театра и кино Евгений Дятлов, Евгений Воскресенский, Инна Гомес.

Новый фильм народного проекта «Киноуроки в школах России» предназначен для учеников средней школы и раскрывает понятие «целеустремленность». При поддержке Научного сообщества России и Российского космического общества именно этот фильм сможет вернуть детям интерес к фундаментальным наукам. Фильм будет безвозмездно передан в школы России для проведения воспитательной работы в рамках киноуроков.

Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России» заключается в создании детских игровых короткометражных фильмов и методических пособий к ним для проведения внеклассных уроков по воспитательной работе в школьных образовательных учреждениях России. Проект направлен на развитие системы воспитания в школьных образовательных учреждениях.