Школьники разбираются в квантовом программировании
Уроки цифры о принципах квантовой физики и практическом применении квантового компьютера пройдут в школах Ленинградской области с 10 марта по 10 апреля. Урок по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» подготовлен госкорпорацией «Росатом».
Десятиминутный фильм о принципах квантовой физики, устройстве нашего мира и практическом применении квантового компьютера поможет школьникам лучше понять растущий интерес к новому типу вычислительных устройств. Закрепить знания поможет игровой тренажер с заданиями по обучению алгоритма и квантовому программированию.
Приступить к уроку можно на сайте урокцифры.рф в любое время. Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 классов.
«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получать знания от ведущих технологических компаний. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Занятия направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.