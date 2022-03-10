Школьники разбираются в квантовом программировании

Десятиминутный фильм о принципах квантовой физики, устройстве нашего мира и практическом применении квантового компьютера поможет школьникам лучше понять растущий интерес к новому типу вычислительных устройств. Закрепить знания поможет игровой тренажер с заданиями по обучению алгоритма и квантовому программированию.

Приступить к уроку можно на сайте урокцифры.рф в любое время. Материалы адаптированы для школьников от 1 до 11 классов.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получать знания от ведущих технологических компаний. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Занятия направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.