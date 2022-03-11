Из Гатчины — жителям Донбасса: от души, за ту боль...

Как напомнил присутствовавший при отправке груза руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов, это уже третий транспортный гуманитарный груз из Ленинградской области с начала объявления акции. Первая фура увезла 10 тонн гуманитарной помощи, вторая — 15 тонн. Сегодня из Гатчины отправляют еще 10 тонн груза.

В последней фуре из Гатчины находятся в основном продукты: это детское питание и молочные смеси, которые были произведены на предприятиях Гатчинского района. Кроме того, в эту машину погрузили теплые вещи, игрушки, предметы личной гигиены и постельное белье, которые гатчинцы собрали для жителей Донбасса.

- Мы собираем все, что приносят люди по рекомендованному списку, составленному на основе запроса, - рассказал Дмитрий Рытов. - В следующий гуманитарный груз войдут в основном необходимые медикаменты. Это очень актуально, поскольку среди эвакуированных — в основном женщины, дети и пожилые люди, причем многие с заболеваниями и травмами.

По словам Дмитрия Рытова, конкретно эта машина направится в Крым, в пункты проживания беженцев из Донбасса.

Напомним, пункт для сбора гуманитарной помощи был открыт в помещении общественной приемной партии «Единая Россия» в Гатчине. Люди приносили сюда теплую одежду, обувь, постельное белье, одеяла, детские вещи, игрушки, предметы личной гигиены и первой необходимости.

- Я назвал бы это даже не гуманитарной помощью, - говорит глава Гатчинского района Виталий Филоненко. - Это именно помощь народа России своим братьям, жителям Донбасса — от души, за ту боль, которую они испытывали в течение восьми лет. Было очень много трогательных ситуаций во время этого сбора: к нам приходили и приносили посильную помощь пожилые люди, многодетные матери, предприниматели. Они говорили: "Там такие же дети, как у нас..."

- Очень приятно, что наши люди откликнулись на беду Донбасса, собирая помощь, которая сейчас там очень нужна, - говорит депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. - Наши двери были открыты для всех, и желающих помочь было очень много: звонки с вопросами и предложения о помощи звучат каждый день по нарастающей. Люди приходили, приносили самые разные вещи и продукты. Собрано очень много всего — хватило бы на несколько таких машин. Но гуманитарная акция на этом не останавливается: из Ленинградской области будут уходить все новые и новые машины со всем необходимым для людей Донбасса. Все, что мы собираем, мы обязательно отправим по назначению!

Юлия Лысанюк