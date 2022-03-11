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Реставрация Павловского собора в Гатчине

Продолжается реставрация Павловского собора в Гатчине. Сейчас идет расчистка живописи в алтарной апсиде.

Рубрики:  Культура

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой поделился фото с реставрации и прокомментировал: «Изображения в алтарной апсиде неоднократно подновлялись, а в XX веке были фактически скрыты под слоем краски и копоти».

 Напомним, что реставрационные работы ведутся компанией «Наследие» в рамках областного госконтракта.