Реставрация Павловского собора в Гатчине

В Ленинградской области продолжается акция по сбору и отправке гуманитарной помощи для жителей воюющего Донбасса. В пятницу, 11 марта, из Гатчины отправилась очередная фура с продуктами, теплыми вещами и игрушками для людей, пострадавших от военных действий.