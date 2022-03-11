С хреном у нас всё в порядке!

Дела у компании идут отлично, потому что в этом сегменте рынка гатчинское производство практически не зависит от Запада. И в этом убедились участники совета глав администраций Гатчинского района, очередная встреча которого проходила в Кобринском поселении. И перед заседанием, по традиции, для руководителей поселений провели экскурсию, показав лучшее.

Генеральный директор компании UNI DAN Виктор Володин рассказал о становлении компании, поступательном расширении производства и новых планах. Производство пищевкусовых приправ торговой марки UNI DAN открылось в 1998 году на территории Кобринского поселения в шаговой доступности от «Домика няни Пушкина», а через десять лет эта продукция завоевала лидерство на полках всех крупных торговых сетей.

Необычное название предприятия, по словам хозяина, - дань старым морским традициям и его первой профессии. Виктор ходил в море, а между рейсами делал первые шаги в бизнесе. Начинал с майонеза, который сам развозил по рынкам. Первые работники – он сам, теща и жена. Сейчас на его предприятии около 100 сотрудников. Все местные - гатчинские, сиверские, многие работают семьями. Поля у предприятия тоже свои, сырье практические все – российское. Закупается в фермерских хозяйствах экологически чистых районов. Например, брусника и морошка для ягодных соусов привозятся из Карелии.

Новаторски освоив европейский производственный процесс, используя отечественное сырьё и рецепты, сегодня компания UNI DAN производит продукт, не уступающий по качеству западным аналогам, а по вкусу превосходящий бренды многих отечественных производителей.

По мере внедрения передового опыта растет и производительность труда. Сегодня UNI DAN - это современное предприятие со своими производственными помещениями, линиями, складскими, холодильными и морозильными площадями, со своим автопарком и командой менеджмента.

Сотрудничая со всеми ритейлерскими сетями нашей страны, а также крупными оптовыми компаниями, фирма поставляет как готовый продукт для конечного покупателя, так и свое сырье для переработки на крупных пищевых предприятиях России.

Руководители поселений Гатчинского района побывали на складе сырья, заглянули в цех, оценили масштабы на складе готовой продукции. Жгучие соусы для любого случая, ягодные соусы, дип-соусы (для обмакивания), разнообразный хрен, горчица, уксус, томатная паста – все на своих полках ждет покупателя. А какой там аромат! На складах все очень серьезно, со строгим соблюдением требований, позволяющим работать с крупными российскими сетями. Самым тщательным образом хранится даже бумага для этикеток.

Гордость предприятия – натуральный корень хрена. UNI DAN занимает лидирующее положение по переработке корня хрена, имеет в своем активе самый большой банк земель в экологически чистых районах России под выращивание корня хрена как для нужд предприятия, так и на продажу. В части безопасности продукта компания сертифицирована по международным стандартам.

Все сырье проходит обработку ультрафиолетом, что является дополнительной важной ступенью к обеззараживанию исходного продукта. При переработке корня хрена происходит ручной процесс переборки, чистки и мойки для достижения идеального вида, цвета и качества каждого корешка, отправляющегося в банку. Компания не использует крахмал, ароматизаторы и красители. Переработка корня хрена происходит под вакуумом с использованием закрытого цикла, что исключает попадание воздуха, и соответственно окисление продукта и потери основных свойств. Фасовка же продукции под вакуумом дает возможность максимально, насколько это возможно для натурального продукта, сохранить его лучшие качества.

При отборе партий сырья важнейшим из факторов является максимальное наличие в корне хрена пероксидазы, одного из мощнейших современных средств в борьбе с раковыми заболеваниями. Сырье, поступающее для консервирования хрена, также используется в медицинских целях для производства фермента пероксидазы для тестов в онкологических клиниках России. В планах предприятия – продолжить развитие в этом направлении.

Татьяна Можаева