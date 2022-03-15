10 пожаров за 10 дней в Гатчинском районе

5 марта в деревне Ивановка в многоквартирном жилом доме в одной из квартир выгорело помещение кухни. Возгорание было потушено до прибытия спасателей подручными средствами. В результате пожара пострадала женщина 1951 года рождения, которая с ожогами туловища, конечностей и верхних дыхательных путей различной степени тяжести была доставлена в Гатчинскую КМБ. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

6 марта в садоводстве «Дружба» массива «Чаща» сгорел садовый дом, от перехода огня у рядом стоящей бани частично выгорела кровля. Первыми на пожар прибыли добровольцы ДПО «Чаща», которым удалось локализовать горение. Причиной пожара стал перекал печи.

7 марта в Гатчине на улице Матвеева в частном доме выгорела кровля на площади 5 кв. метров. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что причиной пожара стал аварийный режим работы электроодеяла, с помощью которого обогревали газовый баллон. В результате возгорания огонь по наружной стене дома распространился на крышу.

ОНДиПР Гатчинского района напоминает о том, что электрообрудование необходимо использовать строго по назначению и не оставлять без присмотра!

7 марта в посёлке Сиверский сгорел частный дом. Проводится проверка.

9 марта в садоводстве «Прогресс» массива «Кобрино» по неустановленной пока причине сгорел дачный дом.

11 марта в посёлке Сиверский в частном жилом доме на улице Кирова выгорела комната. На месте пожара обнаружен труп человека. Личность погибшего и причина пожара устанавливаются.

12 марта в Вырице на улице Менделеева сгорел летний дом, пристроенный к многоквартирному муниципальному жилому дому. В летнем доме проживали мать и дочь. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. В результате пожара пострадала женщина 1951 года рождения, она получила ожоги кистей и стоп. Вторая женщина не смогла покинуть горящий дом и погибла.

14 марта в Гатчине на улице Северной горел гараж. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

15 марта в Войсковицах в многоквартирном жилом доме в одной из квартир выгорела комната. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района