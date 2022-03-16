«Сердце отдаю детям» в Гатчине

Этот конкурс проходит в Гатчинском районе впервые. Он состоит из двух этапов: заочного и очного. В этом году в конкурсе педагогов дополнительного образование пять участников, работающих в четырех направлениях.

Художественная направленность – участвуют педагог Гатчинской школы №8 «Центр образования» Ирена Викторовна Бобкова и педагог Районного центра детского творчества Татьяна Александровна Смирнова.

Туристско-краеведческая направленность - педагог Районного центра детского творчества Валентина Михайловна Калалб.

Социально-гуманитарная направленность - педагог Районного центра детского творчества Любовь Алексеевна Понкратова.

Техническая направленность - педагог Информационно-методического центра Сергей Михайлович Вихров.

После того, как жюри оценит конкурсную документацию и видеовизитки, пройдут очные испытания.