«Сердце отдаю детям» в Гатчине
В рамках муниципального конкурса «Педагогическое мастерство без границ – 2022» в Гатчинском районе стартовал конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Этот конкурс проходит в Гатчинском районе впервые. Он состоит из двух этапов: заочного и очного. В этом году в конкурсе педагогов дополнительного образование пять участников, работающих в четырех направлениях.
Художественная направленность – участвуют педагог Гатчинской школы №8 «Центр образования» Ирена Викторовна Бобкова и педагог Районного центра детского творчества Татьяна Александровна Смирнова.
Туристско-краеведческая направленность - педагог Районного центра детского творчества Валентина Михайловна Калалб.
Социально-гуманитарная направленность - педагог Районного центра детского творчества Любовь Алексеевна Понкратова.
Техническая направленность - педагог Информационно-методического центра Сергей Михайлович Вихров.
После того, как жюри оценит конкурсную документацию и видеовизитки, пройдут очные испытания.