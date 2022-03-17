Голоса минувших эпох — в графике Вячеслава Данилова

Как художник, Вячеслав Данилов работает в разных стилях, экспериментируя с масляной живописью, акварелями, линогравюрами, офортами. Но среди всех этих техник излюбленной для него остается графика, которой мастер занимается профессионально на протяжении многих лет.

Выпускник графического факультета Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина (мастерская Г. Епифанова), Вячеслав Николаевич долгие годы работал художником-иллюстратором в издательствах «Детгиз», «Детская литература», «Просвещение», «Лениздат», «Художественная литература», «Азбука».

Вячеслав Данилов — автор множества интересных, талантливых работ, которые находятся в частных собраниях России и за рубежом. Как отметил в свое время его коллега, заслуженный художник России Александр Пономарев, в его работах заметна старая мощная школа Академии художеств. О Вячеславе Николаевиче он отзывается как о художнике проникновенном, неравнодушном и, главное, честном.

Результаты плодотворного труда Вячеслава Данилова широко представлялись в Гатчине на персональных выставках последних лет. Однако новую экспозицию в библиотеке им. А.С. Пушкина по праву можно назвать необычной. На ней представлены графические образы воинов самых разных стран и эпох. Причем речь идет именно об исторической графической реконструкции — автор очень кропотливо, опираясь исключительно на исторические источники и старинные изображения, восстанавливает многогранный облик «человека с мечом».

Помимо бесспорной талантливости, художник в очередной раз демонстрирует присущую ему творческую честность. Как он напоминает, в изобразительном искусстве историческая тема — одна из самых популярных. Однако, к сожалению, многие художники ошибочно изображают тех или иных персонажей в нехарактерной для того времени одежде и доспехах. Ближе всего к исторической правде подходят мастера, профессионально разрабатывающие военно-историческую тему в искусстве - художники-реконструкторы, униформологи, баталисты.

«Мне хотелось показать, как примерно выглядели воины, как выглядело их снаряжение, - отмечает Вячеслав Данилов. - Представление об экипировке воинов складывалось из просмотра источников — книжных гравюр, гобеленов, печатей, надгробий, археологических находок, музейных экспонатов и фото реконструкторов. Это просто работа с источниками, путем сопоставления выявляющая степень достоверности. Изображенные воины представлены нарочито статично, чтобы полнее показать все их атрибуты и одежду».

Выставка Вячеслава Данилова «Человек с мечом: воины разных стран и эпох» будет интересна не только взрослым, но и детям, особенно воспитанникам художественных школ и изостудий — как пример внимательного и бережного отношения не только к художественным деталям, но и к исторической правде.

Юлия Лысанюк