КАМАЗ в подарок!

Традиционный весенний смотр аварийно-ремонтной службы предприятия состоялся сегодня в 8 часов утра на производственной площадке.

Праздничное действо прошло в теплой душевной обстановке с дружескими приветствиями, цветами и песнями, шутками и частушками на злобу дня. Центральным событием стало чествование работников предприятия: десятки человек получили заслуженные благодарности.

Главным подарком к празднику для МУП ЖКХ «Сиверский» стала специализированная автомашина на базе КАМАЗ от администрации Гатчинского района. Под аплодисменты коллектива предприятия ключи водителю спецмашины лично вручила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- В руках коммунальщиков - тепло, свет и уют в наших домах, стабильная работа учреждений и предприятий, чистота и порядок во дворах и на улицах. Под управлением организации находится порядка 93% многоквартирных домов Гатчинского муниципального района в 15 поселениях. Жизнь и быт около 55 тысяч человек напрямую зависят от профессионализма работников предприятия. Уверена, что КАМАЗ поможет нашим труженикам в работе, - отметила глава районной администрации.

Татьяна Можаева