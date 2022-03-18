Развитие региона продолжается – планы масштабные

Внимание – здоровью

Ленинградская область не первый год является одним из лучших регионов России по реализации задач нацпроекта «Здравоохранение». И в этот раз есть чем гордиться: в 2021 году была создана единая государственная информационная система здравоохранения, а цифровизация продолжила набирать ход. Уже больше половины жителей региона ценят удобство и записываются к врачу дистанционно.

Отдельное внимание в области всегда уделяется обеспечению ленинградцев лекарственными препаратами, а также оснащению медорганизаций современным оборудованием. Так, в первичном сосудистом отделении Волховской больницы теперь используется компьютерный томограф, а в региональном сосудистом центре ЛОКБ – нейроэндоскопическая стойка.

Продолжает важнейшую работу и санитарная авиация. В прошлом году она осуществила 311 спасательных вылета, в центральные больницы из районов области было эвакуировано 306 человек.

А для того, чтобы жители реже болели и были крепче здоровьем, в регионе поэтапно повышают доступность и качество спортивной инфраструктуры. Так, в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году строились плавательные бассейны в Гатчине, Сертолово и Кингисеппе – последний, кстати, открылся в самом начале нового года. Также продолжается строительство сразу четырех физкультурно-оздоровительных комплексов – в Гатчине, Сертолово, Каменногорске и Котельском.

Современное образование и поддержка талантов

Ленинградская область, которую неоднократно отмечали на федеральном уровне как передовой регион в сфере образования, продолжает преображать систему обучения детей. Главное в этом вопросе – учить не только качественно, но и современно, с использованием самых передовых технологий.

Для этого в области только в 2021 году было открыто 24 новых центра современного образования естественнонаучного и технологического профиля «Точка роста», создан школьный технопарк «Кванториум» в Выборге и центр цифрового образования детей «IT-куб» в поселке Бугры, отремонтированы 14 спортзалов школ в сельской местности, в 30 школах создана цифровая образовательная среда, а также обновлена материально-техническая база в двух коррекционных школах.

И даже это не все: для самых талантливых юных ленинградцев на базе центра «Интеллект» в 2021 году был создан Центр выявления и поддержки одаренных детей и 18 муниципальных центров. А для поддержания высокого уровня профессионализма педагогов был открыт Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Значительное внимание уделяется и сфере культуры, в частности – дополнительному образованию. Так, в Лодейном Поле началась реконструкция здания, в котором в будущем разместится детский центр эстетического развития, а девять других учреждений региона были переоснащены всем необходимым.

Жить в Ленобласти – жить с комфортом

Ленинградская область пользуется большой популярностью у россиян – недаром в прошлом году она вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим миграционным приростом. Как кратко тогда заметил губернатор Александр Дрозденко: «В плохой регион люди не поедут».

За последние 8 лет в Ленобласть переехали более 220 тысяч человек, причем большинство – из других регионов РФ. И это неудивительно, ведь в том числе благодаря нацпроектам в области:

- Точно есть где жить. В прошлом году в эксплуатацию введено 3,4 млн «квадратов» нового жилья, регион не первый год возглавляет строительные рейтинги.

- Все меньше аварийных домов. В том году в комфортное жилье переселили 2256 жителей.

- Развивается социальная инфраструктура. В рамках программы «Стимул» в 2021 году в Ленобласти строилось семь детсадов и школ – к слову, часть уже работает, а остальные будут сданы в ближайшее время.

Параллельно с этим в регионе активно благоустраиваются территории – по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году было благоустроено 77 общественных пространств в 75 муниципальных образованиях. Не забывают и про ЖКХ, тем более что 2021 год в Ленобласти был Годом чистой воды, и про дороги – в 2021 году отремонтировано 184,7 км региональных трасс.

В помощь бизнесу

С каждым годом в Ленобласти становится все больше не только жителей, но и предпринимателей. В 2021 году численность ленинградцев, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, выросла по сравнению с 2020-м на 26,6 тысяч человек и составила около 253 тысяч человек.

Жители региона решаются на смелый шаг – открытие своего дела – поскольку область оказывает всецелую поддержку бизнесменам, в том числе финансовую. Росту числа занятых способствует и введение налога для самозанятых – их в регионе уже 45,8 тысяч, а также нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Масштабные планы

Реализация этих и других нацпроектов в Ленобласти продолжается и в наступившем 2022 году – запланированы мероприятия 48 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов. На это направлено более 17,2 млрд рублей.

В этом году областных проектов стало больше – новые нацелены на модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку молодежи и развитие туризма. Особенно важно внимание к медицине: так, уже закуплено 30 единиц специального медтранспорта и будет поставлено новое высокотехнологичное оборудование в медорганизации. В течение нескольких лет будут построены поликлиники в Мурино, Новоселье и Кировске.

Другие социальные объекты – тоже в работе. Ведется строительство школ в Кудрово, Новогорелово и Мурино,детского сада в Малом Верево, начнется строительство школы в Гатчине, разрабатываются проекты для других детских учреждений.