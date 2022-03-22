Ленинградская картошка - для всей России

Излишки семенного материала поставляются в более чем 30 регионов России. Ленинградская область входит в тройку лидеров России по производству семенного картофеля, производством которого в регионе занимаются 20% картофелеводческих хозяйств. Область производит порядка 33% всего семенного картофеля России.

В посевную кампанию 2022 года в хозяйствах Ленинградской области запланировано посадить 2,95 тыс. га картофеля (107,3% к 2021 году). К началу посевной готовы семенной фонд, удобрения, техника, заключены договоры на поставку топлива.

По итогам 2021 года в Ленинградской области произведено 165,3 тыс. тонн картофеля, обеспеченность потребности жителей области составляет 113,6%.

Производство товарного картофеля в регионе ведут порядка 50 хозяйств, из них — 10 хозяйств занимаются оригинальным и элитным семеноводством, работает пять высокотехнологичных лабораторий по первичному семеноводству картофеля.

Ленинградская область входит в число пяти субъектов страны, определённых правительством РФ для разработки отечественных сортов картофеля. За годы импортозамещения выведено два новых сорта ― «Чароит» и «Гусар» и разработаны экологичные средства защиты картофеля.