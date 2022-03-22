Морская ассамблея в Гатчине

Под звуки морского марша воспитанники кадетских классов Гатчинской школы №11 вынесли на сцену флаг и знамена. По традиции на торжественном открытии ассамблеи прозвучал гимн Гатчинского Морского собрания, написанный капитаном первого ранга Борисом Махневым и гатчинским композитором Николаем Терентьевым.

Председатель Гатчинского Морского собрания – капитан первого ранга Олег Лякин, выступая с отчетным докладом, подчеркнул, что главной целью деятельности собрания является сохранение морских традиций Российского Флота, а одним из основных направлений работы было и остается патриотическое воспитание молодежи. Моряки живут интересами Гатчины, для многих из которых город стал родным после окончания службы и выхода в отставку. За отчетный период с участием членов Морского собрания было проведено более 15 мероприятий.

Гатчинские моряки объединились в 1999 году - 23 года назад. Все эти годы без их участия не обходилось ни одно мероприятие районного масштаба. Со временем у Морского собрания появился устав, знамя, знаки отличия. А в декабре 2013 года в зале Гатчинского дворца прошла первая ассамблея. Гатчинское Морское собрание включено в Ассоциацию Морских собраний России и Международную ассоциацию общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников.

Активный потенциал Гатчинского Морского собрания продолжает расти. С января 2022 года в собрание вступило еще пять человек. Среди них Анна Орлова – старшая дочь создателя и организатора Санкт-Петербургского Морского собрания и Ассоциации Морских собраний России Николая Орлова, к сожалению, ушедшего из жизни в конце июня прошлого года. Его память почтили минутой молчания.

В ассамблее Гатчинского Морского собрания приняли участие офицеры флота, воспитанники морских кадетских классов, представители отрядов движения «Юнармия» и общественности.

В декабре был избран новый председатель Ассоциации Морских собраний России – капитан первого ранга, кандидат военных наук, доцент Сергей Ирютин. Он также присутствовал на ассамблее и выступил с приветственным словом.

По традиции во время ассамблеи прошла торжественная церемония награждения. По итогам 2021 года совет старшин Гатчинского Морского собрания принял решение о поощрении морских кадетов и ходатайствовал перед Ассоциацией международных организаций ветеранов ВМФ и Ассоциацией Морских собраний России о награждении членов собрания - ветеранов-подводников.

За активную работу с морскими кадетами председатель Олег Лякин вручил награды Гатчинского Морского собрания директору школы №11 Раисе Василиу и заместителю директора Елене Мураевой. Были отмечены и морские кадеты. За хорошую учебу и активное участие в морском кадетском движении грамотой и подарком награждены вице главный старшина Кирилл Крицкий, вице старшина второй статьи Яна Давтян и старший кадет Владислав Доронин. Еще пять морских кадетов получили благодарность.

Председатель Морского собрания зачитал поздравительное письмо от президента Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ адмирала Николая Максимова.

Грамотой в честь 116-й годовщины подводных сил России награждены контр-адмирал Иван Семенов, капитаны первого ранга Вячеслав Дмитриев, Владислав Тимофеев, также награды были вручены капитану первого ранга Олегу Лякину и другим активным участникам Морского собрания.

От имени Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ памятная медаль «Адмирал Г.И. Невельской» вручена заместителю председателя Гатчинского Морского собрания Юрию Назарову.

Участники ассамблеи почтили память воинов и гражданских людей, погибших в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

- Нисколько не сомневаюсь, что цели, поставленные перед нашими Вооруженными силами, будут выполнены, - сказал Олег Лякин. - Большую часть членов собрания составляют офицеры, для которых святыми являются понятия присяга, Родина и приказ командира. Еще при подготовке отчетных материалов мне позвонили многие члены нашего собрания и просили на ассамблее поддержать нашего Верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина и наши Вооруженные силы.

Члены собрания единогласно проголосовали за поддержку.

Сейчас многие помогают пострадавшим жителям Донбасса: готовят и отправляют гуманитарную помощь. Не остались в стороне и гатчинцы. Об этом рассказал старшина Гатчинского Морского собрания, сержант морской пехоты Вячеслав Павлюченко, который непосредственно занимается сбором и отправкой помощи.

После торжественной части состоялся праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и вокалистов. Ярким завершающим аккордом стало выступление вокального ансамбля ветеранов ВМФ «Всегда в строю» из города Тосно, который на протяжении многих лет украшает праздничные мероприятия гатчинских моряков. Любимые песни о море, службе и морской романтике зал исполнял хором.

Татьяна Можаева