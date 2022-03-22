Зубробизоны включились с противопожарную агитацию

К конкурсу приглашаются ученики средних образовательных учреждений, воспитанники детских садов, коллективы школьных лесничеств Ленинградской области.

Творческий проект способствует экологическому воспитанию молодежи, вовлечению её в природоохранную деятельность, привлечению внимания к сохранению лесов и профилактике лесных пожаров.

Организаторы конкурса — сообщество «АлМа» по инициативе Всеволожского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» и при поддержке комитета по природным ресурсам и участии управления ветеринарии Ленинградской области.

Работы на конкурс принимаются до 27 апреля на почту lenbison@rambler.ru по номинациям:

1. Аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!»

2. Рисунки «Лесной пожар – страшное бедствие».

Подробнее с правилами и сроками проведения конкурса можно ознакомиться на официальной странице Токсовских зубробизонов ВКонтакте «АлМА» https://vk.com/lenoblbison