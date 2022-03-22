Зубробизоны включились с противопожарную агитацию
Конкурс детского рисунка «Охрана лесов от пожаров» объявили питомник зубробизонов и комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Победитель получит авторский пряник от общества любителей зубров и возможность увидеть свою картину в виде плаката или билборда в лесничествах и на лесных дорогах области.
К конкурсу приглашаются ученики средних образовательных учреждений, воспитанники детских садов, коллективы школьных лесничеств Ленинградской области.
Творческий проект способствует экологическому воспитанию молодежи, вовлечению её в природоохранную деятельность, привлечению внимания к сохранению лесов и профилактике лесных пожаров.
Организаторы конкурса — сообщество «АлМа» по инициативе Всеволожского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» и при поддержке комитета по природным ресурсам и участии управления ветеринарии Ленинградской области.
Работы на конкурс принимаются до 27 апреля на почту lenbison@rambler.ru по номинациям:
1. Аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!»
2. Рисунки «Лесной пожар – страшное бедствие».
Подробнее с правилами и сроками проведения конкурса можно ознакомиться на официальной странице Токсовских зубробизонов ВКонтакте «АлМА» https://vk.com/lenoblbison