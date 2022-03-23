Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

Десятиклассников Ленобласти хотят обучать первой помощи

На площадке Общественной палаты Ленинградской области 23 марта прошел семинар, организованный совместно Комиссией по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту ОПЛО и Центром военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Ленинградской области, подведомственным региональному Комитету по молодежной политике.

Рубрики:  Общество

Руководитель Общественной организации «Волонтеры-спасатели Санкт-Петербурга», врач-анестезиолог-реаниматолог Екатерина Поликарпова в рамках семинара провела базовый курс для инструкторов по военно-патриотической подготовке «Авангарда». С собой Екатерина привезла необходимое для обучения и отработки практических навыков оборудование.

Для оказания первой помощи не нужно быть медиком, ее цель - грамотно помочь пострадавшему дождаться прибытия врача, напомнила Екатерина слушателям. В программе встречи - базовый курс первой помощи, включающий основные знания и умения по оказанию доврачебной помощи попавшим в экстремальную ситуацию. И если сегодня педагоги Центра учились оказывать первую помощь, то в планах организаторов - углубленный курс, дающий возможность самим обучать молодых людей знаниям, необходимым не только участникам военно-патриотического движения, но и каждому современному человеку.