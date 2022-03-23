Десятиклассников Ленобласти хотят обучать первой помощи

Руководитель Общественной организации «Волонтеры-спасатели Санкт-Петербурга», врач-анестезиолог-реаниматолог Екатерина Поликарпова в рамках семинара провела базовый курс для инструкторов по военно-патриотической подготовке «Авангарда». С собой Екатерина привезла необходимое для обучения и отработки практических навыков оборудование.

Для оказания первой помощи не нужно быть медиком, ее цель - грамотно помочь пострадавшему дождаться прибытия врача, напомнила Екатерина слушателям. В программе встречи - базовый курс первой помощи, включающий основные знания и умения по оказанию доврачебной помощи попавшим в экстремальную ситуацию. И если сегодня педагоги Центра учились оказывать первую помощь, то в планах организаторов - углубленный курс, дающий возможность самим обучать молодых людей знаниям, необходимым не только участникам военно-патриотического движения, но и каждому современному человеку.