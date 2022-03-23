Федеральный Фонд ЖКХ добавит Ленинградской области на расселение 1,75 млрд. рублей

На Аэродроме на ул. Красных Военлетов, 10 они осмотрели новый дом для гатчинцев, переселенных из аварийного и ветхого жилья. Четырехэтажный дом на 242 квартиры построен в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Дом заселен, жильцы сменили трущобы на новые, светлые благоустроенные квартиры.

Осматривая дом и двор, высокие гости обсудили процесс расселения аварийного жилья в Ленинградской области. Как заметил губернатор, споро строятся дома в Луге – «как из конструктора «Лего». Во многих районах и, в частности, в Гатчине, при строительстве дома на Красных Военлетов, 10, строители выбирают панельную конструкцию: это позволяет возводить многоэтажки быстрее и с малыми трудозатратами. Монтаж такой конструкции очень удобен – особенно, когда нужно строить в далекой местности за короткий срок.

В программе расселения используется и вторичное жилье. Александр Дрозденко отметил, что во Всеволожском районе в этом плане наиболее сложная ситуация из-за дороговизны «вторички», которая там даже дороже, чем в Гатчине. Но вопрос актуален, особенно в отдаленных районах. Ибо, как сказал глава региона, большинство строительных компаний хотят строить в ближайших пригородах Петербурга, уходить на периферию никто не хочет: «Кто, кроме наших, пойдет в Подпорожье?». На что Сергей Степашин справедливо заметил, что «…Подпорожье – не Запорожье». Всё наше.

Делегация поднялась в одну из квартир нового дома – к Наталье Георгиевне Прокудиной, получившей квартиру по программе расселения аварийного жилья.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, комментируя постройку дома на Красных Военлетов, 10, подчеркнула значимость этой программы для жителей Гатчинского района:

- Построив этот дом, мы получили возможность переселить из аварийного жилого фонда почти 600 человек. В конце прошлого года новоселы получили ключи от новых квартир. Строительство этого дома дает основания говорить, что сделан очень важный шаг. Но впереди еще много задач по переселению граждан из аварийного жилья. К счастью, программа продолжает работать. До 2024 года мы расселяем дома, которые были признаны аварийными на 1 января 2017. Дальше будет работать программа по расселению домов, признанных аварийными на 1 января 2021 года.

Аварийных домов у нас 269, до 2024 года мы планируем расселить 149. Это многолетняя программа, мы рассчитываем, что и после 2025 года она будет работать, поскольку объем жилья, которое требует расселения, большой. Более 60% домов в Гатчине и районе построены до 1970 года. Понятно, что износ значительный. Наша задача либо расселять такие дома, либо включать их в программу капремонта – в зависимости от технического состояния и результатов обследования.

…Дом на Красных Военлетов, 10 приобрел совершенно жилой вид: на окнах – цветы и занавески, во дворе – машины. Новоселы обживаются. Семья Дмитриевых живет в новой квартире второй месяц. Сюда их переселили из деревянного дома без удобств.

- В квартире на ул. Дружноселькой, 4 в Сиверском у нас ни воды, ни туалета не было, – рассказывает глава семьи Виктор Алексеевич. – Здесь у нас прекрасные условия. Квартира была полностью готовая, с отделкой, все смонтировано и поклеено – только вещи перевезли. Конечно, мы довольны…

Позже, на совещании в Доме правительства Ленинградской области, Сергей Степашин, что в прошлом году Президент России Владимир Путин поручил продолжить программу расселения аварийного жилья после 2025 года.

- Сейчас надо серьезно задуматься о том, как будем решать проблему граждан, которые попали в программу после 2017 года. Даже находиться в аварийном жилье опасно для жизни. Поэтому нам будет очень важен и полезен опыт Ленинградской области в этом вопросе. Мы готовы поддержать авансирование программы на 90 % от общего лимита, — рассказал Сергей Степашин. Он добавил, что в рамках механизма КРТ можно будет расселять как аварийные дома, так и те, которые пока не включены в программу расселения, но уже непригодны для капитального ремонта. Также Фонд рассмотрит возможность финансирования региональных программ по строительству инженерной инфраструктуры для земельных участков, которые предоставляются для льготных категорий граждан и многодетных семей.

Всего в рамках действующей программы расселения аварийного жилья с 2019 по 2025 год планируется расселить около 15 тысяч человек в Ленинградской области.

- Сегодня программа на 91 % реализуется за счет возведения нового жилья. Дело в том, что в Ленинградской области очень много городов, которые строились в начале прошлого века, в 20-е, 30-е,40-е годы, после войны. Тогда предполагалось, что эти бараки рассчитаны на 5 лет, но простояли они почти сто лет, и только сейчас расселяются. Мы создали единую компанию, которая является заказчиком при строительстве социального жилья. Этот опыт очень успешный и уже признан на федеральном уровне. Мы уже ввели 6 домов, в этом году введем еще 10 и начнем строить еще 6. В следующем начнем еще 7. Постараемся завершить программу до конца 2023 года, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках визита стороны подписали дополнительное соглашение о предоставлении финансовой поддержки по этапу 2022-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилья на сумму 1,75 млрд. рублей.

Помимо расселения аварийного жилья обсудили и реализацию программы по замене лифтового оборудования. В 2022 году регион полностью заменит лифты, у которых закончился срок годности. В этом году из плановых 60 уже 27 введены в эксплуатацию.

Как отметили представители Фонда, в России только Ленинградская область и Екатеринбург работают плановыми темпами по замене лифтов. Также затронули темы строительства и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Новые изменения в федеральном законодательстве позволяют заменять импортное оборудование в проекте на отечественное, что позволит преодолеть сложности с вводом объектов в эксплуатацию из-за невозможности закупить часть оборудования за рубежом.

Екатерина Дзюба