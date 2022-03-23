Каждая из этих кукол неизменно вызывает у зрителя улыбку — как у детей, так и у взрослых. Недаром выставка получила название «Кукла – это маленькая история»: все персонажи выставки очень разные, у каждой свой характер и своя история. Объединяет их особенное обаяние и доброта, судя по всему заложенные в них автором изначально — от всей души.

У Валентины Гнатюк много увлечений, и каждое приносит ей огромное удовольствие и радость. Любовь к рукоделию, можно сказать, досталась ей по наследству. Родилась Валентина Фроловна в Брянской области. С раннего детства бабушка учила ее вязать на спицах и крючком, вышивать крестиком. Валентине нравились эти занятия, опыт она перенимала быстро — за короткий срок научилась вязать носки и варежки, шапки и шарфы, салфетки. Овладеть шитьем на машинке ей помогла мама. Уже в старших классах Валентина за вечер могла сделать себе красивый наряд.

С 1988 года Валентина Гнатюк живет в Сяськелевском поселении. Она вышивает, вяжет, шьет, и не только для своей семьи, но и для друзей и знакомых. А не так давно, уже выйдя на пенсию, Валентина Фроловна решила попробовать сделать куклу. Прослушала мастер-класс по интернету, сшила свою первую куклу и — решила продолжать, уж очень увлекательным оказалось это занятие!

Впервые свое творчество Валентина Гнатюк представила в Сяськелевской сельской библиотеке, затем приняла участие в конкурсе «Подворье 2021», в номинации «Золотые руки поселения». А теперь яркими, добрыми и жизнерадостными плодами «золотых рук» Валентины Фроловны можно полюбоваться и в Гатчинской библиотеке им. А.С. Пушкина.

Подготовила Юлия Лысанюк

По материалам межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина.