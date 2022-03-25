Гатчинские фермеры получили награды

На съезде был презентован проект "Народный фермер", кроме того были подняты вопросы выделения сельхозземель фермерам по льготной ставке и нововведения в ветеринарии.

«Пользуясь моментом хочу сказать спасибо и федеральным, и региональным структурам за то, что пришли сегодня и отвечаете на вопросы фермеров. Вопросов много, они актуальны как никогда, очень важно сегодня знать все проблемы, быстро снимать, а самое главное обеспечить продовольственную безопасность нашей страны», - сказал депутат Госдумы Сергей Яхнюк.

Он отметил, что из 80 млн гектаров сельхозземель в России 50 млн обрабатываются малыми формами хозяйствования. «Это говорит о высокой ответственности, которую несут на себе фермеры. Например, в удельном весе зерновых, которыми 56% приходится на малые формы хозяйствования. Производство подсолнечника выросло до 65% на землях фермеров», - сказал депутат.

Кроме того, Сергей Яхнюк напомнил, что в работе в Госдуме находятся ряд законопроектов, которые направлены на облегчение жизни фермеров. «В частности законопроект об отходах жизнедеятельности животноводства, он направлен на нивелирование проблем при взаимоотношениях с проверяющими органами», - добавил депутат.

Делегаты также заслушали отчет президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаила Шконды.

Благодарственными письмами депутата Государственной Думы С.В. Яхнюка были награждены руководители К(Ф)Х: Елагин Олег Иванович (Сланцевский район), Панина Ирина Викторовна (Лужский район), Сергеев Сергей Николаевичу (Лужский район), Москвин Александр Александрович (Киришский район), Иманов Фаиг Алекпер оглы (Гатчинский район), Кузьмич Татьяна Борисовна (Гатчинский район), Петрова Рима Николаевна (Волосовский район), Лукошкин Анатолий Анатольевич.