Игорь Смирнов: «Нет для меня большего счастья, чем быть на уроке»

С Игорем Смирновым беседовать можно бесконечно, причем на бесконечное количество тем. Человек, переживший сразу несколько переломных эпох, всегда интересен своими взглядами на жизнь. Человек, проживающий свою жизнь осознанно и со смыслом — интересен вдвойне.

Как бы ни складывалась жизнь внешняя, в своей собственной жизни человек следует определенным линиям. У Игоря Борисовича таких основных линий несколько, и все они органично пересекаются между собой, сплетаясь и с жизнью «внешней». Не эти ли переплетения определяют многомерность и глубину человеческого существования?

Линия педагогическая

- Вся моя деятельность в первую очередь связана с педагогикой, - говорит Игорь Борисович. - Но это не значит, что я все время занимался только педагогикой и только преподаванием, хотя педагогический стаж у меня — свыше пятидесяти лет.

В школе Игорь Смирнов прошел все этапы — от учителя до директора школы. Последняя должность в школе — директор Гатчинской школы №9, в которой он проработал с 1987 по 2004 год. Преподавательскую деятельность продолжил уже в Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина, в должности декана факультета лингвистики и межкультурной коммуникации и завкафедрой перевода и переводоведения.

А спустя несколько лет педагогическая стезя жизни Игоря Смирнова протянулась еще дальше — на восток: с 2012 по 2014 годы он преподавал сразу три дисциплины — иностранные языки, культурологию и межкультурные коммуникации — в Китайском океанологическом университете, став там первым российским преподавателем, работавшим на постоянной основе.

На вопрос, почему именно педагогику он выбрал своей основной профессией, Игорь Борисович только улыбается:

- Ну а кем же еще я мог стать? Проблемы выбора профессии просто не стояло, ведь мои родители были педагогами.

Игорь Борисович родился в 1952 году в небольшом городке Окуловка Новгородской области. Отец, Борис Ефремович Смирнов, был учителем и директором Окуловской восьмилетней школы №4. Мама, Галина Николаевна Смирнова (Осипова), работала там же — учителем биологии и химии. Оба — выпускники Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена.

О родной Окуловской школе слов у Игоря Борисовича очень много, и это исключительно добрые слова. Как он считает, именно эта школа стала для него стартовой площадкой в жизнь и профессию. Кстати, в декабре 2021 года свет увидела книга Игоря Смирнова — «Школа, которой больше нет»: в память о людях, которые работали в этой школе, об учителях, которые его воспитали, о родителях.

В 1970 году Игорь Смирнов поступил на факультет иностранных языков Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Выбор факультета тоже был не случаен: языками будущий педагог увлекался уже давно и серьезно, и тоже во многом благодаря великолепным учителям родной школы.

Линия переводческая

Общий педагогический стаж Игоря Смирнова — свыше пятидесяти лет, стаж переводчика — более тридцати лет. В институте Игорь Борисович изучал два языка — немецкий и английский.

- Так как я хорошо учился, мне было многое позволено — мне разрешили работать несмотря на то, что я был на очном отделении, - вспоминает он. - Начиная с третьего курса, работал переводчиком в бюро международного туризма «Спутник» в Ленинграде, был главным переводчиком «поездов дружбы». Эта работа дала мне большой опыт и очень помогла в дальнейшем. Устный и синхронный перевод для меня - большая радость. Во-первых, это любовь к профессии, любовь к языку. Во-вторых, это множество поездок, встречи с самыми разными людьми.

Добавим, что переводческая деятельность сопровождала Игоря Смирнова на протяжении всей его последующей жизни. Наверное, здесь будет уместно вспомнить, что отчасти это отразилось и на его публикациях, число которых превысило 270. Помимо чисто научных статей и зарубежных публикаций, это две монографии, четырнадцать книг и восемь учебников и учебно-методических пособий, и большинство из них так или иначе связано с изучением немецкого языка и переводоведением.

Несколько слов о «лихих девяностых»

Именно на «лихие» девяностые годы пришлось директорство Игоря Смирнова в Гатчинской школе №9.

- Это время было очень тяжелым в экономическом плане, но с точки зрения развития системы образования оно меня просто окрылило, - вспоминает Игорь Борисович. - Я считаю, что девяностые годы - для учителя и образования - были самым хорошим периодом. Потому что нам было позволено все. В то время можно было действительно экспериментировать, применять новые методы, использовать учебные пособия, изданные за рубежом. К сожалению, тот язык, которому учили в Советском Союзе, не был реальным разговорным языком: в школе учили одному, а люди разговаривали совсем на другом языке. А тут вдруг появилась эта возможность — кассеты, диски. Плюс возможность реального общения и культурного обмена.

Конец восьмидесятых годов — время падения Берлинской стены и, вообще, разрушения идеологических барьеров между разными странами. Именно в эти годы у Гатчины появилось сразу два зарубежных города-побратима - Монклендс в Шотландии и Эттлинген в Германии. Непосредственное участие в создании и укреплений этих связей принял Игорь Смирнов.

Неудивительно, что первыми участниками делегаций международного обмена стали гатчинские школьники. Как говорит Игорь Борисович, для детей была очень хорошая мотивация изучать язык, чтобы ближе и непосредственно познакомиться с другой культурой.

Кстати, скоро из печати выйдет еще одна книга Игоря Смирнова, «Школа в эпоху перемен» — о семнадцати годах работы в Гатчинской школе №9.

- Там я как раз пишу об этом времени, которое нам действительно открыло двери. Дети, ученики почувствовали, что иностранный язык — это не просто название предмета в расписании. Что он действительно помогает и мир познать, и познакомиться с культурой других стран, и наладить мосты с ними...

Учитель и его ученики

В 1995 году Игорь Смирнов стал победителем областного конкурса «Учитель года Ленинградской области».

- В то время я параллельно работал в школе, преподавал в институте им. Герцена, учился в аспирантуре, писал диссертацию и преподавал на курсах, - рассказывает Игорь Борисович. - Возвращался домой в двенадцать часов ночи, чтобы в шесть утра встать и бежать на работу. Сейчас, когда я все это вспоминаю, даже представить себе не могу, как я со всем этим справлялся!

А в 2002 году Игоря Смирнова снова пригласили участвовать в конкурсе «Учитель года в России».

- Я приехал туда, понимая, что у меня одни минусы для участия в нем, - вспоминает он. - Первый — это возраст (мне было уже 49 лет). Второй минус — я был уже заслуженным учителем России, кандидатом педагогических наук. Зачем?! И все же я отправился на конкурс, собрав целый чемодан своих педагогических разработок. Накануне открытого урока приехал знакомиться с его участниками в московскую школу. Только там узнал, что мой класс стал изучать немецкий язык совсем недавно, притом дети занимались по русско-немецкому разговорнику!

Я был в полной прострации — мой чемодан с разработками оказался лишним! Побрел в библиотеку. Нашел там старый видеокурс чуть ли не семидесятых годов. Смотрю безучастно это старое видео, вижу, кто-то надувает воздушный шар... И вдруг в одну секунду в голове все сложилось: на уроке мы полетим на воздушном шаре над Германией! И сразу много тем наметилось: куда мы полетим, зачем, какие немецкие достопримечательности сможем там увидеть? Вот так родился этот открытый урок.

Когда имя Игоря Смирнова объявили в Москве в качестве победителя конкурса «Учитель года в России», все участники конкурса встали, чтобы приветствовать его.

- Это была моя самая большая награда в Москве — признание от моих коллег, - признается Игорь Борисович.

И все же, как он говорит, важнее для него другое.

- Для меня большего счастья, чем быть на уроке, нет. Вот люблю я это! На уроке я в своей стихии. Мне нравится, что дети меня понимают, и я их понимаю. Вот это самое главное — контакт! Учитель окрылен, если он хочет что-то детям дать и может это сделать. Мне кажется, это самое главное. И тогда дети — беспрекословно — просто идут за тобой... Конечно, меня очень радует, что многие мои выпускники связали свою жизнь с иностранными языками, причем не только в сфере переводческой. Будучи разными специалистами, многие работают в международных компаниях. Многие из них до сих пор со мной на связи — пишут, звонят, радуют своими новостями.

Линия культурологическая

Игоря Смирнова в Гатчине знают как человека энциклопедических знаний, умеющего, к тому же, преподать их легко, интересно и очень выпукло, объемно. Вот уже на протяжении семи лет Игорь Борисович читает культурологические лекции в библиотеке Куприна.

- Семь лет - каждый месяц, каждый третий четверг! - говорит он. - И я рад, что зал всегда полон. Это общение помогает и людям, и мне. Если я вижу, что людям это в радость, что они приходят с этой радостью на наши встречи — и мечтать больше не о чем. Я считаю, это уникальный опыт.

Помимо лекций на самые разные темы и о самых разных странах — это еще и выставки из «китайской» коллекции Игоря Смирнова, которые позволяют погрузиться в незнакомую нам культуру, опираясь на пояснения знатока.

О планах на будущее

Казалось бы, такой серьезный юбилей — самое подходящее время для подведения каких-то промежуточных итогов. Для многих, но не для Игоря Смирнова.

- Подводить итоги — это все-таки не про меня, - говорит Игорь Борисович. - Речь, скорее, идет о переосмыслении чего-то. Вот и мои книги про школу — об этом. Они ведь не только про школу, в которой я учился, или в которой я работал. Книга «Школа, которой больше нет» - о советской школе, о том периоде нашей отечественной истории, когда школа старалась поднять уровень образования. Сейчас об этом не принято говорить, но на самом деле культурная революция в Советском Союзе — это беспримерное явление. Ни одна страна не может похвастаться тем, что за такой короткий период она не только сумела создать свою инженерно-техническую интеллигенцию, но и так сильно продвинулась в научно-техническом прогрессе.

- Я на заслуженном отдыхе с 2012 года — десять лет уже, - продолжает Игорь Борисович. - Но я не чувствую, что я на пенсии, честно вам скажу, потому что у меня всегда какие-то дела. Нет у меня пока времени, чтобы скучать, и нет у меня такого времени, чтобы ничего не делать. Ну не может быть такого, когда ты все время занят, когда ты должен что-то почитать, посмотреть... Я рад тому, что я до сих пор востребован, что мне еще звонят и приглашают принять участие в разных мероприятиях, проводить лекции, семинары и мастер-классы.

Игорь Борисович Смирнов, и правда, все время занят. Он возглавляет жюри сразу двух конкурсов - «Молодой педагог» и «Учитель года» в Гатчинском районе. Уже пять лет длится его плодотворное сотрудничество с областным центром для одаренных детей «Интеллект» в Лисьем Носу, который возглавляет его бывший студент Денис Рочев. Там, в этом центре, Игорь Смирнов работает с детьми на сессиях по немецкому языку, в основном, как он говорит, культурно-страноведческого характера.

А 2 апреля Игорь Смирнов презентует в гатчинской библиотеке им. А.И. Куприна сразу две свои книги, свою дилогию о школе, как он это называет - «Школа, которой больше нет» и «Школа в эпоху перемен».

- В планах — издать книгу «Лица гатчинского образования», - добавляет он. - Там пятьдесят портретов гатчинских учителей — из разных поколений и разных школ. Тем более, что следующий, 2023 год объявлен Годом педагога в России, и хотелось бы, чтобы в память о наших учителях появилась эта книга.

Еще одна задумка Игоря Смирнова — после годичного цикла «За Эдельвейсом в Австрию», который он ведет сейчас в библиотеке Куприна, запустить следующий культурологический курс «По Германии туманной». А это значит, что снова в «Купринке» будет полный зал, и снова будет радость для всех от каждой новой встречи...

Юлия Лысанюк

Заместитель директора по воспитательной работе гатчинской школы №9 (с 1989 по 2002 год) И.В. Манаенкова:

- Часто человек не понимает, что рядом с ним работает очень талантливый руководитель. Вот и я вначале воспринимала Игоря Борисовича Смирнова, своего нового начальника, директора школы - как просто требовательного, знающего, умелого руководителя. И только со временем убедилась, насколько он талантлив.

Вспоминаю первые педсоветы. Игорь Борисович анализировал уроки учителей, которые он посетил. Как он это делал мастерски! И как тактично и тонко мог похвалить и покритиковать!

А затем были многочисленные обмены опытом с зарубежными коллегами. И опять мы все, его коллеги, восхищались его великолепным знанием иностранных языков, умением поддержать беседу на самые разные темы. И здесь опять-таки сказалась его эрудиция. По-моему, он знает о гуманитарных науках всё, а может быть и больше, чем доступно даже любому просвещённому в какой-либо области человеку.

Мы очень много ездили вместе: Германия, Италия, Норвегия... Встречались с коллективами школ самых разных стран. И везде Игорь Борисович был в центре внимания. Он поражал иностранных коллег своим кругозором и обаянием. Поэтому самая высокая учительская награда – это справедливая премия за его труд. На мой взгляд, все свои достижения Игорь Борисович заработал не только благодаря способностям, данными ему от Бога, но и огромным трудом, потому что он великий труженик!

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гатчинской школы №9 (с 1990 по 2017 год) Т.Ф. Бойко:

- Для меня Игорь Борисович Смирнов – это, прежде всего, великий учитель. Я знаю, как тщательно он готовился к урокам немецкого языка! Совсем не случайно его занятия были признаны лучшими в России. Я всегда себе говорила: «Учись у него! Старайся!» И я многое переняла у него. Игорь Борисович научил меня мудрости жизни и умению вести себя правильно с разными людьми!

В девятой школе Игорю Смирнову удалось собрать коллектив созидателей. Он собрал множество талантливых педагогов. Он никогда не боялся окружать себя талантливыми людьми, наоборот, всегда радовался их успехам. Наш коллектив был как одна дружная семья. Его ученики сегодня возглавляют многие учебные заведения Ленинградской области. Мне кажется, они так же продолжают выполнять завет мастера: «Школа – это единое целое, мы – семья. Мы работаем на будущее страны!»

Сегодня мы поздравляем с юбилеем очень талантливого и близкого нам человека – Игоря Борисовича Смирнова. Желаем ему здоровья, творческих успехов! Пусть всегда вокруг Вас, Игорь Борисович, будет мир, в котором счастливы все окружающие Вас люди! Радости, тепла и света Вам!