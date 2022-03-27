Президентская библиотека в рамках проекта «Знание о России» представляет на своём портале в разделе «Аудиовизуальные материалы» видеолекции выдающихся театральных деятелей – артиста балета и балетного педагога, премьера балета Большого театра в 1992–2013 годах, и. о. ректора Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народного артиста Российской Федерации Николая Цискаридзе и знаменитого танцовщика, балетмейстера, хореографа, театрального режиссёра, народного артиста СССР Владимира Васильева.

В своей лекции «Русская балетная школа: традиция и современность» Николай Цискаридзе подчеркнул, что в области классического балета нам нет равных. При этом традиции и современность, по его мнению, – понятия очень спорные. В последнее время и в балетном, и в драматическом, и в оперном театре идут дискуссии о том, что такое театр.

Балетные спектакли живут по 200 лет, и, естественно, претерпевают изменения, ещё и потому, что меняется мода. Один из самых знаменитых балетов, «Жизель», поставленный в 1842 году, «застрял в веках», потому что был на тот момент революционным романтическим балетом. На его примере Цискаридзе размышляет о подходах к системе Вагановой, о том, стоит ли сохранять традиции в балете или нужно подстраивать постановку под современного зрителя.

Также он рассказал о роли и месте отрицательных и положительных героев в балетном спектакле, пояснил, почему отрицательный персонаж не имел права на классический танец. Отвечая на вопросы, Николай Цискаридзе остановился на соотношении и взаимодействии московской и петербургской балетных школ и традиций, высказал своё мнение о том, в каком возрасте следует начинать заниматься балетом, стоит ли переделывать известные классические балетные постановки и о многом другом.

Видеолекция Владимира Васильева «Танец и судьба» (2017) – это, по сути, его воспоминания о детстве, юности, выступлениях, коллегах и учителях и размышления о сути искусства и жизни, о принципах творчества.

В беседе со слушателями он отвечает на разные вопросы. Например, Васильев рассказывает о своём детстве и огромном желании читать.

Музыка – основа балетного искусства, хотя однажды Владимиру Васильеву пришлось танцевать «Нарцисса» без музыкального сопровождения. «но музыка Черепнина все равно сидела во мне, я не мог и не хотел из нее выбраться», признался артист.

По его мнению, танцевать можно при любых условиях и в любом возрасте. Всемирная слава, напомнил Васильев, пришла к Улановой, когда ей было 46 лет, и она танцевала Джульетту.

Как театральный режиссёр, Владимир Васильев не мог не рассказать о собственных режиссёрских принципах.

В рамках видеолекции были показаны отрывки из самого первого балета Васильева – «Шопенианы» 1958 года с Галиной Улановой, прозвучала песня на его стихи.

На портале Президентской библиотеки представлена обширная коллекция «Год театра в России», куда вошли официальные документы, архивные материалы, монографии, сериальные издания, изобразительные, аудиовизуальные и другие материалы. Основой собрания стали архивные дела фонда 497 «Дирекция императорских театров МИДв», хранящегося в РГИА. Коллекция постоянно пополняется и насчитывает уже более 1 400 единиц.