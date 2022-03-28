Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики

Гатчина – в топе 10 самых популярных направлений для отдыха в мае

В список из 10 самых популярных направлений для отдыха на уикенд в мае также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Чемал, Тула, Ярославль, Воронеж, Суздаль и Сергиев Посад.

Рубрики:  Общество

А возглавил рейтинг направлений для отдыха в мае Бахчисарай в Крыму. За проживание в столице крымского ханства в среднем туристы заплатят 2 906 рублей в сутки.

Российские туристы стали чаще выбирать Бахчисарай в Крыму для отдыха на майские выходные.

Как сообщает ГТРК "Таврида" со ссылкой на данные аналитиков сервиса для туристов "Tvil", путешественников привлекает колорит столицы крымского ханства.