Гатчина – в топе 10 самых популярных направлений для отдыха в мае

А возглавил рейтинг направлений для отдыха в мае Бахчисарай в Крыму. За проживание в столице крымского ханства в среднем туристы заплатят 2 906 рублей в сутки.

Российские туристы стали чаще выбирать Бахчисарай в Крыму для отдыха на майские выходные.

Как сообщает ГТРК "Таврида" со ссылкой на данные аналитиков сервиса для туристов "Tvil", путешественников привлекает колорит столицы крымского ханства.