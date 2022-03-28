Гатчина – в топе 10 самых популярных направлений для отдыха в мае
В список из 10 самых популярных направлений для отдыха на уикенд в мае также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Чемал, Тула, Ярославль, Воронеж, Суздаль и Сергиев Посад.
Рубрики: Общество
А возглавил рейтинг направлений для отдыха в мае Бахчисарай в Крыму. За проживание в столице крымского ханства в среднем туристы заплатят 2 906 рублей в сутки.
Российские туристы стали чаще выбирать Бахчисарай в Крыму для отдыха на майские выходные.
Как сообщает ГТРК "Таврида" со ссылкой на данные аналитиков сервиса для туристов "Tvil", путешественников привлекает колорит столицы крымского ханства.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.