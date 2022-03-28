Ирена Бобкова – победитель конкурса «Сердце отдаю детям – 2022»

Педагоги дополнительного образования представили свои «Визитные карточки» и успешно прошли такие конкурсные испытания, как оценка дополнительной образовательной программы и ее результативности, мастер-класс и «Педагогическая риторика».

Председатель жюри - директор Гатчинской ДЮСШ №1, Почетный работник общего образования, член жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» Галина Алексеевна Петрова выразила надежду на продолжение активного конкурсного движения среди педагогов дополнительного образования в следующем году, пожелала не останавливаться на достигнутом и отметила огромную роль педагогов дополнительного образования в формировании и воспитании детей.

Каждый из участников конкурса показал интересные педагогические «находки» и представил современные, инновационные подходы в работе.

Решением жюри победителем конкурса стала педагог дополнительного образования Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Ирена Викторовна Бобкова.

Лауреатами конкурса признаны педагоги дополнительного образования Татьяна Александровна Смирнова и Любовь Алексеевна Понкратова (Районный центр детского творчества)

Дипломы участников конкурса вручены Валентине Михайловне Калалб (Районный центр детского творчества) и Сергею Михайловичу Вихрову (Информационно-методический центр).

Торжественная церемония награждения победителей и участников всех номинаций муниципального смотра-конкурса «Педагогическое мастерство без границ» состоится 28 апреля.