Социальный бизнес приглашают на учебу и за грантами

Обучение начнется уже 31 марта в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области. В течение 3,5 месяцев предпринимателей ждут 8 практических очных мероприятий, 16 онлайн-семинаров, 10 домашних заданий, работа в мини-группах и индивидуальная работа с квалифицированным экспертом-трекером. По итогам обучения предприниматели представят свои бизнес-проекты, лучшие из которых получат гранты в размере до 500 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Участвовать в акселерационной программе может малый и средний бизнес, работающий в сфере социального предпринимательства ― образование, культура, медицина, физкультура, ЗОЖ, спорт, социальные услуги, организации у которых в штате более 50% социально уязвимых категорий граждан, а также те предприниматели, которые только планируют начать деятельность в этой сфере.

Реализовать проект на средства гранта необходимо в течение года с момента получения денежных средств. Второе необходимое условие ― собственное софинансирование в размере гранта, но это не останавливает соискателей. Среди победителей конкурса ― центры по уходу за детьми, дома культуры, спортивные и образовательные учреждения.

В прошлом году обладателями грантов на реализацию своих бизнес-проектов стали 44 социальных предпринимателя, на общую сумму 20 млн рублей. Все они ― выпускники акселерационной программы. В процессе обучения они развивали свои бизнес-проекты под руководством ведущих экспертов в области финансового планирования, брэндинга, рентабельности бизнеса, рекламы, а также другие направления, ― все для того, чтобы воплотить свои бизнес-идеи в жизнь.

Новая поддержка в виде грантов для социальных предпринимателей введена в 2021 году впервые в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Чтобы такая поддержка стала доступна, компании необходимо иметь статус социального предприятия, обучиться в акселераторе и защитить свой проект.

Подать заявку на участие в Акселераторе можно до 31 марта включительно. Подробная информация и программа обучения размещена на сайте https://813.bsaward.ru/