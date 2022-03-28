В усадьбе Демидовых развернется «Бой под стенами Парижа»

В ходе реконструкции будет воссоздан эпизод похода Русской Императорской армии и армии союзников к предместьям Парижа в марте 1814 года и вхождения Императора Александра Первого в Париж. Участники реконструкции будут одеты в военную форму той эпохи, продемонстрируют ключевые военные маневры. Действие будут комментировать историки и реконструкторы. Зрители смогут узнать для себя множество интересных исторических фактов: чем отличаются «тяжелая пехота» и «легкая пехота», как заряжается кремнёвое ружье, откуда произошло слово «бистро» и другие.

Напомним, в конце марта 1814 года Русская Императорская армия и армии союзников Австрии и Пруссии подошли к предместьям Парижа. Армия Императора Наполеона находилась за много километров до своей столицы и не могла прийти на помощь.

30-го марта 1814 года состоялась попытка штурма города. Видя численное превосходство союзных войск, брат Императора Наполеона, Жозеф приказал маршалу Мармону начать переговоры о сдаче города. В 02-00 ночи 31 марта капитуляция была подписана и в полдень Император Александр I во главе Русской Императорской армии вошёл в Париж.

Парковое агентство Ленинградской области