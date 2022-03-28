В усадьбе Демидовых развернется «Бой под стенами Парижа»
2 апреля в 12:00 на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы» развернется военно-историческая реконструкция «Бой под стенами Парижа». Реконструкция будет посвящена заграничному походу Русской армии в 1813-1814 годах. Мероприятие проводит Парковое агентство Ленинградской области, Гатчинский Военно-исторический клуб и военно-исторические клубы Санкт-Петербурга.
В ходе реконструкции будет воссоздан эпизод похода Русской Императорской армии и армии союзников к предместьям Парижа в марте 1814 года и вхождения Императора Александра Первого в Париж. Участники реконструкции будут одеты в военную форму той эпохи, продемонстрируют ключевые военные маневры. Действие будут комментировать историки и реконструкторы. Зрители смогут узнать для себя множество интересных исторических фактов: чем отличаются «тяжелая пехота» и «легкая пехота», как заряжается кремнёвое ружье, откуда произошло слово «бистро» и другие.
Напомним, в конце марта 1814 года Русская Императорская армия и армии союзников Австрии и Пруссии подошли к предместьям Парижа. Армия Императора Наполеона находилась за много километров до своей столицы и не могла прийти на помощь.
30-го марта 1814 года состоялась попытка штурма города. Видя численное превосходство союзных войск, брат Императора Наполеона, Жозеф приказал маршалу Мармону начать переговоры о сдаче города. В 02-00 ночи 31 марта капитуляция была подписана и в полдень Император Александр I во главе Русской Императорской армии вошёл в Париж.
Парковое агентство Ленинградской области