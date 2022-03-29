День поэзии в Гатчинском Дворе молодежи

Кристина Вольф очень хотела прочитать стихотворение о весне. Долго искала то, которое западет в душу. В итоге выбор пал на «Пробуждение Весны» Саши Чёрного. А еще она поделилась произведением собственного сочинения, хоть и был страх недопонимания.

Еще одним из чтецов был Даниил Федосов – активист Гатчинского Дворца молодежи. Он выбрал стихотворение «Они рядом сидели, обнявшись любя» Константина Бальмонта. Это один из любимых поэтов Даниила.

Поэтический вечер завершился традиционным чаепитием. Здорово, что молодежь знает и любит поэзию, а Гатчинский Дворец молодежи помогает ребятам самовыражаться через стихи.

Как говорится в обращении ЮНЕСКО, Всемирный день поэзии посвящен одной из наиболее ценных форм культурного и языкового выражения и идентичности. На протяжении всей истории поэзия была неотъемлемой частью общества. Поэзия является выражением нашей общей человечности и общих ценностей, превращая самые простые стихи в мощный катализатор диалога и мира.