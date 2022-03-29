Весна в «Лесной сказке»: время радости и интересных затей

Светлана Владимировна Тищенко работает в «Лесной сказке» на руководящих должностях уже много лет. На ее глазах и при ее участии заброшенный и обветшавший детский лагерь начал преображаться и со временем стал одним из самых популярных, комфортных и современных в регионе. То, что путевки на топовые летние смены разбирают еще в начале года, говорит обо многом. Детям здесь интересно и летом, и в зимние каникулы, и весенние.

В этом году весенняя смена стартовала 26 марта. В лагерь приехало 97 детей от 7 до 16 лет, из них 85 человек по направлению комитета образования. Это 45 одаренных детей и 40 активистов Российского движения школьников (РДШ) из Гатчинского района.

- Направления работы у нас разные, - рассказывает Светлана Владимировна. - Одаренные дети занимаются в трех группах – робототехника, обществознание и математика. В каждом направлении по 15 детей. С опытными педагогами дети осваивают дополнительный материал по расширенным программам. Им дают то, что они не узнают в школе на уроках. Вижу, с каким удовольствием занимаются все дети. Но, на мой взгляд, самые заинтересованные - математики. Они хоть до вечера готовы сидеть и считать, решать различные задачи - пока не разгонишь.

Молодежь РДШ – это, в основном, ученики 7-9 классов. Они занимаются по своей программе и со своими педагогами. И у них каждый день очень насыщенный: занятия по информационно-медийному и военно-патриотическому направлениям, обмен опытом, мастер-классы, дебаты, деловые игры и игры на сплочение команды, дружбу, взаимовыручку.

Как ребята попадают в «Лесную сказку» на тематические смены?

Как пояснила Светлана Владимировна, кандидатуры не случайные. Талантливых детей в Гатчинском районе отбирает и развивает Центр поддержки учащихся интеллектуальной направленности «Успех» при Информационно-методическом центре в поселке Новый Свет. Специалисты центра знают, в каких школах учатся победители школьных олимпиад – углубленно занимаются с одаренными детьми, рассылают по школам приглашения в лагерь. Школы подают списки, согласуют – и так проходит отбор детей. Также комплектуется и смена РДШ – это дети, которые уже проявили себя активистами и зарекомендовали положительным образом в конкретных делах. Для них путевка в лагерь – это и поощрение, и обучение новым коммуникативным, организаторским и лидерским качествам.

Во сколько родителям обходится такой лагерь?

Оказывается, для детей РДШ и одаренных детей лагерь бесплатный. Их смена длиться семь дней, путевки оплачиваются из бюджета Гатчинского муниципального района.

Остальные путевки на весеннюю смену (на девять дней) можно было приобрести по утвержденным расценкам. Для жителей Ленобласти предусмотрена такая последовательность: сначала родители платят полную сумму, а потом сдают документы на компенсацию. Так, за эту весеннюю смену родители детей Ленобласти платят 17300 рублей. Потом получают компенсацию через МФЦ. И в итоге им путевка обойдется в 9929 рублей. Подробная информация есть на страничке «Лесной сказки» в Интернете.

На летние смены утвержден другой алгоритм. Комитет общего и профессионального образования Ленобласти уже перечислил лагерю деньги на компенсацию, и «Лесная сказка» продает путевки сразу за минусом размера компенсации. В этом году полная стоимость путевки с проживанием в корпусе повышенной комфортности составляет 40300 рублей, а за вычетом компенсации – чуть более 23 тысяч рублей. В летние домики путевки не продаются, они все забронированы соцзащитой для детей из семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Общая тема наступившей весенней смены - «Путешествие к звездам». Все дети лагеря до обеда занимаются по профилю, а после обеда живут уже по общелагерному плану. Конечно же, гуляют, играют и раскрываются творчески. В программе – космо-викторина, спортивные состязания, конкурс плакатов, мульти-шоу, интеллектуальная игра «Космическая Одиссея», фото-квест, киносеансы, дискотеки и концертная программа «Мы – дети Галактики».

На этой смене в «Лесной сказке» также работают кружки - журналистика, лазерная резка, робототехника, танцевальный кружок, технический кружок (резка по дереву и поделки из природного материала). За смену ребята смогут создать что-то интересное своими руками. Сейчас работа уже кипит. Как отмечают педагоги, ребята полны азарта и энтузиазма.

Питание в «Лесной сказке» 5-разовое: завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. На второй ужин детям дают кисломолочные продукты – йогурты или творожок и булочку. На мой вопрос, не потолстеют ли, заметили, что за девять дней потолстеть не успеют.

Малышей в лагере немного, но чувствуют себя вполне комфортно. В первые дни, конечно, всем нужно было сначала привыкнуть к режиму. В лагере весь распорядок дня строго по времени. Потом, здесь дисциплина. И это тоже нужно было понять и принять. Но, пожалуй, самое сложное для большинства детей – в лагере забирают телефоны, а вместо гаджетов предлагают общение в реальном мире. Через пару дней ребята привыкают, потому что скучать им некогда.

Торжественной подведение итогов весенней смены состоится 1 апреля.

Татьяна Можаева