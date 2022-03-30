Антироссийские санкции – это самострел

Злая, немытая и замерзшая – Европа XXI века?

В припадке антироссийской истерии европейские политики призывают население …померзнуть назло Путину. Реже мыться и сидеть укутанными, прикрутив вентиль на радиаторе и проклиная российского президента.

Но как бы не наоборот… Зарубежные политики-русофобы трубят о консолидации в европейском обществе, однако статистика свидетельствует об обратном. Их личные рейтинги находятся в свободном падении.

Так, личный рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордной отметки в 24%, при этом 45% опрошенных социологами британцев считают, что глава кабинета должен уйти в отставку. Падение рейтинга германского канцлера Шольца фиксировалось еще в начале февраля – с 60% до 43%. Личный рейтинг Эммануэля Макрона на какое-то время подрос до 42% – в момент активных переговоров президента Франции с Владимиром Путиным. Однако к концу марта показатель доверия Макрону вновь упал до 39%.

- В Западной Европе растет недоверие к правящим политикам, – заметил политолог Максим Григорьев в интервью деловой газете «Взгляд». – В частности, в Германии ухудшение отношения к канцлеру Олафу Шольцу стало следствием роста цен на газ, который почувствовало на себе большинство населения. Власти в ответ советуют теплее одеваться, реже пользоваться горячей водой и сделать послабее отопление. Конечно, такой подход также не лучшим образом сказывается на рейтинге немецких властей, – продолжил Григорьев.

Санкции против России – это бумеранг. Газовые хранилища старушки Европы заполнены лишь на 26%, и исправить это крайне трудно: полностью заменить экспорт из России в ближайшей перспективе нереально. А дефицит поднимет цены до четырех-пяти тысяч долларов за тысячу кубометров, – прогнозирует Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Последствия для экономики ЕС очевидны: остановка заводов, неурожай (удобрений из России тоже не будет), подорожание продуктов, продовольственный кризис, безработица. Это если не углубляться.

Разобраться с технической стороной вопроса придется уже в ближайшие дни. Пока же остается оценивать масштабы ущерба от собственных санкций. Глава Банка Англии предупредил об энергетическом шоке, который, по его мнению, будет сильнее, чем в 1970-х. И призвал готовиться к резкому росту стоимости жизни, а также к топливному кризису.

Почём нынче рубль?

Как вы думаете, какие «недружественные страны» умышленно пойдут на риск (на экономическую катастрофу) и откажутся покупать рубли на московской бирже?

Да, слышны голоса: «Куда лезет Россия, у нее всего 3% от мирового ВВП, меньше, чем у Калифорнии!».

Когда видите человека, который размахивает этим лозунгом, то знайте: это или дурак, или жертва «хорошего академического, по лучшим западным стандартам» макроэкономического образования – то есть, тоже дурак.

Объясняем через упрощенную и очень грубую модель. Представим себе такую экономику: вот у нас есть условная голливудская студия, и она производит кинокомиксы для духовно-отсталых – т.е. порнофильмы. Соответственно, перед нами очень впечатляющий бизнес с высокими годовыми доходами (они будут у нас в качестве аналога ВВП). Представим для простоты, что она зарабатывает 1 миллиард долларов в год.

Эту студию обслуживает местный водоканал, газовая электростанция и чебуречная, которые входят в один холдинг и работают под брендом «У дяди Васи». Бизнесы не престижные и зарабатывают намного меньше, все вместе – миллионов 30 в год (опять же, чтобы сохранить номинальную пропорцию по аналогии с ВВП).

Теперь представим себе, что владельцы бизнесов поссорились, и соответственно чебуречная, электростанция и водоканал перестали обслуживать студию порнофильмов. Внезапно выяснилось, что ущерб для одной из сторон конфликта, во-первых, сильно выше: потому что без кино прожить можно, а без канализации, еды и света – не очень, да и работать в таких условиях некомфортно – грустное кино получается. А во-вторых, выясняется, что срочно заменить электростанцию и чебуречную – дорого, даже если есть очень много денег, а кушать и иметь электричество в розетке надо уже сейчас.

Из этой упрощенной модели наглядно понятно, что в системе, которая предполагает глубокую экономическую интеграцию и взаимозависимость, способность нанесения ущерба вообще никак не зависит от «доходов» (ВВП) и тем более от рыночной капитализации.

Рыночная капитализация LVMH – владельцев известного бренда Louis Vuitton больше, чем у «Газпрома», и LVMH уже ввел санкции против России. Россия этого не заметила, а «Газпром» только перешел на рубли (еще даже никого не отключили), а в Европе – гевалт. Какая уж тут консолидация…

В хорошие времена любая компания оценивается по рыночной капитализации или по годовой прибыли (как ВВП для стран, если очень-очень грубо), умноженной на какой-то мультипликатор. А вот в плохие и кризисные времена они оцениваются по replacement cost – по «стоимости замены». И вот выясняется, что стоимость замены многого из того, что поставляет Россия, высокая. Очень. Совсем не на 3%.

Из Кёльна, с любовью – под российским флагом

…И вот уже на глазах изумленных европейцев по городам и весям Западной Германии покатила автоколонна с российскими триколорами и русскими песнями. Стартовали из Кёльна – в поддержку России. Что уж говорить о Сербии, поддерживающей нас с самого начала спецоперации и мужественно выдерживающей натиск Запада с его санкционной политикой.

Антироссийские санкции взбесили европейцев-тружеников. Улицы в Испании запрудили бастующие водители – из-за цен на бензин. Во Франции на улицы вышли фермеры, которых лишили российских удобрений. Половина опрошенных французов признают хотя бы один аргумент РФ в пользу спецоперации на Украине. Притом, что российские СМИ старательно вытесняются из мирового информационного пространства.

Не все европейские политики, журналисты, общественные деятели в едином порыве захлебываются от русофобии. В разных интернет-источниках и СМИ транслируются блестящие выступления австрийского политика, публициста и критика Геральда Гросса. Вот выдержка из его речи по поводу энергетических санкций против России:

- На данный момент страдают только наши бумажники, и конца этому я не вижу. Санкции Евросоюза, риторика мировой войны… А эмбарго для России? Мы уже чувствуем на себе результаты. То есть чувствуем – только мы. Кто бы мог подумать? Наши цены на энергию поднимаются до небес. Наши цены на топливо уже нельзя себе позволить. Наши граждане страдают от этих цен. А почему этот хаос никого не удивляет? Тут все понятно. Приведите хоть один пример, когда брюссельские политики хоть что-то сделали правильно. Никогда! В 2008 году создали финансовый кризис. В 2015 – кризис беженцев. В 2020 году – коронакризис. Так почему же эти герои сейчас должны были сделать что-то правильное? Бывший экономический союз как раз сейчас занимается разрушением европейской экономики…

Политический обозреватель Энтони Уэббер обвинил европейские страны в недальновидном введении санкций против России. Он отметил, что Евросоюз и Великобритания не подумали о последствиях подобного решения. По мнению политолога, итогом введения ограничений станут протесты и демонстрации в Европе из-за значительного роста цен. Уэббер призвал Европу полностью изменить свою политику и осознать, что страны, которые вводят санкции против России, в итоге вводят их против самих себя.

- Решения, принимаемые пафосными политиками, в первую очередь бьют по простым гражданам Европы, – считает депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев. – Многие уже осознали, что оказались втянуты в подковерные игры собственных дипломатов и чиновников. Как теперь эгоистичные евро-лидеры будут выкручиваться – большой вопрос…

Екатерина Дзюба, Александр Новицкий

P.S. Кстати, самыми умными в этой истории оказались (причем сильно заранее) лидеры Саудовской Аравии. Про них Rabobank еще несколько месяцев назад писал, что они пылесосят с рынка всю пшеницу, которую могут найти. Заранее. Сейчас Wall Street Journal пишет, что они пытаются перейти с Китаем на расчеты за нефть в юанях. А еще западные эксперты жалуются, что саудиты и их партнеры по OPEC+ отказались заменить российскую нефть (то есть подняли replacement cost администрации Байдена и Еврокомиссии). У саудитов ВВП примерно в два раза меньше, чем у России. Но тоже выясняется, что совсем не эти проценты имеют значение.

…Индия отказала в визите британской делегации, которая должна была «склонять» ее к антироссийскому курсу. – Guardian.

Ранее наследный принц Абу-Даби отказался от встречи с командующим Центральным командованием США для диалога о нефтяных интригах против России. Мир на глазах теряет свою однополярность. Тик-так, тик-так…



