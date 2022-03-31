Дети пишут «Письмо солдату»

Очень трогательные письма написали представители школьного отряда «Юнармии» из 8-2 класса и учащиеся 7-1 класса Гатчинской школы №4.

Вот несколько отрывков из писем ребят:

«Дорогой солдат! Спасибо тебе за то, что в такое трудное время ты делаешь все, чтобы будущее нашей страны было светлым. Я желаю тебе справиться со всеми трудностями, которые встретятся на твоем пути. Я горжусь тем, что у нас в стране есть такие смелые люди, которые ради нашего спокойствия рискуют собственной жизнью».

«Здравствуйте. Пишу вам из города Гатчины. Я надеюсь, что скоро война кончится и больше не начнется. Спасибо, что защищаете нашу землю».

«Здравствуй, дорогой солдат! Ты – благородный человек. Мы гордимся тобой».

Школьники верят, что их письма со словами поддержки и рисунками станут для солдат доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают.

Акция «Письмо солдату» направлена на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и призвана поддержать морально солдат, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.