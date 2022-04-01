Армия - путевка в жизнь

Во всех муниципальных районах и городском округе Ленинградской области начинают работать призывные комиссии, врачи готовятся к проведению медицинского освидетельствования новобранцев. Весенний призыв в Ленинградской области и по всей России начался в соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года.

«Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», ― отметил накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

Срок службы остается неизменным и составляет один год. Военному призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет.

Почти все ленинградцы, призванные на военную службу, по сложившейся практике будут направлены в воинские части, дислоцирующиеся в пределах Западного военного округа.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на всех этапах призывной кампании будут продолжены мероприятия по нераспространению COVID -19 среди военнослужащих срочной службы.

За время весеннего призыва на службу в армию отправятся около 1500 ленинградцев.