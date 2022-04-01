Все знают, что привет весны — Неделя детской книжки!

Напомним, традиция отмечать «Книжкину неделю» пришла к нам из послевоенного 1943 года, когда впервые в Москве на встречу к ребятам пришли писатели Сергей Михалков, Агния Барто, Лев Кассиль, Михаил Пришвин. После этого Неделя детской книги стала событием ежегодным. Она посвящается литературным датам, юбилеям писателей, историческим событиям, но главными героями остаются книги и юные читатели.

Отметим, что гатчинская детская библиотека будет проводить «Книжкину неделю» впервые на новом месте и в новом помещении. Как говорит директор библиотеки Елена Коренева, место это оказалось благодатным, в том числе и в плане появления новых читателей. Более активно стали пользоваться библиотекой юные библиофилы из микрорайонов Хохлово Поле и Въезд.

На Неделе детской книги юных читателей Гатчины ждет очень насыщенная, полная интересных встреч и мероприятий программа.

По традиции «Книжкина неделя» откроется в детской библиотеке ровно в полдень 6 апреля. На открытии будут присутствовать два петербургских писателя — Анна Игнатова и Ирина Данилова.

Имя Анны Игнатовой очень хорошо известно маленьким читателям Гатчины. Анна Сергеевна — добрый друг детской библиотеки. Она часто привозит в Гатчину не только свои новые книги для малышей и подростков, но и захватывающие мастер-классы по лепке из пластилина. Ирина Данилова — молодой писатель, создатель нескольких детских книг и один из авторов журнала «Костер».

В этот день в библиотеке состоится еще одно важное традиционное событие — награждение лучших читателей 2021 года.

Во второй день Книжкиной недели, 7 апреля, в 14.00, в библиотеке будет представлена литературно-музыкальная композиция по стихам детских поэтов «Это было в самом деле, это было как-то раз». В рамках концерта состоится разговор о детской поэзии как важнейшем средстве воспитания и развития наших детей. В этот же день, в 16 часов, с гатчинскими ребятами встретится детский писатель Ирина Зартайская, один из самых издаваемых детских авторов в России.

- Встречи с Ириной Зартайской — это каждый раз не только разговор о книгах, - говорит Елена Коренева. - Это еще и своеобразная литературная игра, в которую с удовольствием вовлекаются дети самых разных возрастов.

8 апреля в гостях у библиотеки побывает интерактивный книжный театр «Город муз», который покажет спектакль «Муми-тролли и звездочет» (в 12 и 14 часов).

- Мы не случайно хотели подарить нашим детям именно этот спектакль: ведь апрель — месяц, когда Россия отмечает День космонавтики, - говорит Елена Коренева. - А чуть позже у нас будет организована и «космическая» выставка.

9 апреля в 14 часов в детской библиотеке пройдет мастер-класс по технологии с довольно необычным названием — кардмейкинг, на котором дети вместе с педагогом будут создавать праздничную открытку и, одновременно, обложку для книги.

В последний день Недели детской книги, 12 апреля (в 14.00), в библиотеке состоится творческая встреча с еще одним детским писателем — Юлией Ивановой.

- Книги этого автора очень разные — есть и для маленьких детей, и для подростков, - говорит Елена Коренева. - Юлия Иванова ведет в Санкт-Петербурге литературную студию для подростков. Среди главных героев ее книг — знаменитый Чижик-Пыжик с Фонтанки, коты из Эрмитажа. Сказки Юлии Ивановой основаны на исторических фактах из жизни Санкт-Петербурга, что дает детям возможность не только развлечься, но и ближе познакомиться с этим городом.

На Книжкиной неделе юных гатчинцев ждут не только творческие встречи, но и литературные конкурсы, игры, выставки детских рисунков по произведениям Чуковского и других детских писателей, презентация детского анимационного фильма «Мойдодыр», созданного студией «Точка» гатчинской школы №9.

- Мы ждем всех, кто хочет стать участником событий нашей «Книжкиной недели», - говорит Елена Коренева. - Приходите к нам всей семьей, мы будем вам очень рады!

Детская библиотека города Гатчины расположена по адресу: ул. Хохлова, д. 16.

Юлия Лысанюк