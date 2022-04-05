Александр Дрозденко откровенно высказался о действиях коллективного Запада против России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с "серебряными" волонтерами в новом центре во Всеволожске рассказал, как он оценивает эскалацию отношений между коллективным Западом и Россией, сообщает Online47.

Так, Александр Дрозденко подчеркнул, что каждый российский рубль подкреплен реальным продуктом, а доллар - это просто навязанный всем "фантик":

"Мы реально обеспечены нефтью, зерном, газом, углём, металлом. Это то, что стоит денег. А фантик - он ничего не стоит. Поэтому они испугались, что мы будем все продавать за рубли".

Александр Дрозденко также назвал неприкрытом грабежом блокировку и "заморозку" российских активов в ряде стран:

"Циники, грабители, попиратели культуры пытаются нам диктовать свою волю?! - возмущенно задал риторический вопрос Александр Дрозденко.

И образно обрисовал своё видение сегодняшних и будущих отношений России и коллективного Запада, сравнив ситуацию с известным анекдотом:

"Идет разгар пьянки, когда все напились и стараются обидеть и вытолкать за дверь одного гостя, который при этом прав. В пьяном угаре никто не оценивает свои действия, но утром наступит похмелье, все протрезвеют, и всем будет стыдно. Только похмелье бывает разным – и голова будет болеть, но похмелье придет, придёт обязательно».

Фото: Валентин Илюшин/Online47