«Жизнь цыганская»

Как известно, цыгане способны удивлять и поражать. Этот народ известен на весь мир. Цыгане смогли сохранить свою неповторимую культуру и обычаи, пронеся их через столетия.

Цыгане необычайно артистичны. В России они прославились благодаря танцу «Цыганочка». Многие европейские цыгане стали прославленными виртуозами и выступают по всему миру. Широко известен цыганский джаз или «джаз-мануш» - европейское направление джаза, солирующим инструментом в котором является акустическая гитара. Помимо фильмов его можно услышать в виде саундтрека к известной чешской видеоигре «Mafia: The City of Lost Heaven», автором которого является гитарист Джанго Рейнхардт - основатель и первый популяризатор данного музыкального направления. Благодаря музыкальности цыганского народа на свет появились такие жанры, как цыганский романс и русский шансон.

Самые популярные музыкальные инструменты у цыган – скрипка и гитара, и это не удивительно, поскольку звучание этих инструментов очень точно передаёт глубину настроения их песен. Цыганский фольклор является, возможно, одним из самых богатых в мире. Именно в нём родились знаменитые байки и удивительные истории, а также народные страшные истории, в которых рассказывается про оборотней, упырей и домовых.

Такие известные на весь мир люди как Пабло Пикассо, Элвис Пресли, Чарли Чаплин, Ронни Вуд (участник группы The Rolling Stones), Галина Вишневская, Анна Нетребко, Филипп Киркоров имеют цыганские корни.

На выставке в библиотеке посетители смогут познакомиться с новинками в коллекции нашей библиотеки – новой книгой «Сказки и песни цыган России», увидеть работы художницы из города Луги Татьяны Линкиной «Жизнь цыган», а также редкие статуэтки с цыганским колоритом.

Ждём вас с 8 по 30 апреля.

Елена Коверева