«Легенды северных широт» – в Сяськелево

Что сразу отметили участники праздника, так это место проведения. Деревня Сяськелево по-фински именуется Sääskelä – Комарово. В этом названии – и отсылка к историческим корням, и что-то от популярной песни «На недельку до второго я уеду в Комарово». Правда, это про другое знаменитое Комарово - курортное.

В холле Сяськелевского ДК гостей радушно встречали танцоры в ярких национальных костюмах, предлагая сделать памятные фотографии в фотозонах и разучить простой массовый танец. Каждый находил себе пару, и через минуту уже все танцевали веселый финский танец «Ралли-ялли».

На первом этаже работали многочисленные выставки карельских и финских домотканых полотенец, предметов быта, лоскутных панно по эпосу Калевалы.

Сотрудники Большеколпанской и Никольской библиотек представили книжную выставку «Калевала - книга на века». Калевала – это народный сборник древних сказаний и мифов. Историческое произведение, которое призвано разъяснить суть финско-карельской культуры, многих обрядов и виденье идеи сотворения мира. Выставка состояла из изданий Калевалы разных лет на трех языках - финском, карельском и русском.

Здесь же все желающие могли увидеть интерьер финского дома и принять участие в мастер-классах по традиционному ингерманландскому вязанию и вышивке и познакомиться с другими народным промыслами.

Мастер-классы также проходили в библиотеке, где читали калевальские руны на финском и русском языках, в музыкальном классе, где проходило знакомство с народным финским инструментом – кантеле, и в спортивном зале, где знакомство с культурой проходило в форме карельских народных игр для детей.

В празднике активно участвовали жители поселка Сяськелево, в том числе школьники. Ученики 4-х классов Пламенской школы, а также учащиеся класса фортепиано Сяськелевской детской школы искусств времени даром не теряли и участвовали во всех мастер-классах. С особым удовольствием мальчишки и девчонки знакомились с кантеле, раскрашивали калевальские рисунки, мастерили ингерманландскую гатчинскую куклу, учились технике валяния игрушек из шерсти, вязанию финских узоров и изготовлению финского сувенира. Ребята внимательно слушали, активно задавали вопросы и уверенно пробовали себя в новом виде рукоделия.

Праздник «Легенда северных широт» по мотивам карело-финского эпоса Калевала проводится в Гатчинском районе с 2016 года Центром культуры ингерманландских финнов «Хатсина» (руководитель Нина Аниконова). В этом году в рамках мероприятия состоялся круглый стол «Читаем Калевалу вместе», в котором приняли участие члены Общественной палаты Ленинградской области и Гатчинского района.

Торжественная часть проходила в зрительном зале ДК. Участников праздника приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. Она подчеркнула важность дружбы между народами, преемственности и сохранения традиций.

Праздник проходил в День работников культуры, поэтому его организаторам были уделены особое внимание и почет. Благодарственное письмо от руководителей Гатчинского района за творческий вклад и многолетнее плодотворное сотрудничество в организации праздника карело-финской культуры «Легенды Северных широт» была вручены коллективу и директору Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нине Аниконовой. Благодарственным письмом за участие в организации и проведении праздника были награждены и.о. директора Сяськелевского ИДЦ Мария Федорова и директор Сяськелевской детской школы искусств Наталья Кирилина.

- Нашему поселению и нашему Дому культуры оказана большая честь - у нас проводится районный праздник. И это неспроста – у нас очень много финского, карельского. Об этом говорят названия деревень, фамилии людей, которые имеют финские корни. Мы уважаем и чтим культуру этого народа, она нам близка. И праздник получился хороший, готовы принимать его у себя снова, - сказала глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова.

В своем приветственном слове она поблагодарила артистов за прекрасную программу, рассказала, с каким удовольствием вместе с коллегами разучила финский танец, и порадовалась за детей, которые посетили мастер-классы и многому здесь научились.

- Для всей нашей великой многонациональной, многоконфессиональной и многокультурной страны такие яркие, искренние мероприятия очень важны, - отметил депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев. Он поблагодарил Нину Аниконову и ее единомышленников за сохранение национальных культурных традиций и передачу этих знаний молодому поколению. А депутат Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Бездетко вручила ей благодарственное письмо.

Выступающие тепло поздравили работников всех учреждений культуры Гатчинского района с их профессиональным праздником.

- Если посчитать по Гатчинскому району - каждый день у нас проводится не менее 2-4-х культурно-массовых мероприятий. Причем, наши работники культуры делают это с большим профессиональным мастерством. Отдают этому много личного времени. И их дети тут растут, впитывают культуру, получают образование. Вот так и передается народное творчество! – отметила Татьяна Бездетко.

Праздник продолжился концертной программой. Она была подготовлена Центром культуры ингерманландских финнов «Хатсина», Школой третьего возраста г. Гатчины, Гатчинским педагогическим колледжем им. К.Д.Ушинского, учащимися и педагогами Сяськелевской детской школы искусств.

Традиционную помощь в проведении праздника оказала местная войсковая часть. Военнослужащие срочной службы были задействованы в интерактивной программе, вместе со зрителями посмотрели театрализованное представление «Сватовство невесты» (отрывок из карело-финского эпоса «Калевала», режиссер В.Виноградов) и художественный фильм «Сампо».

Татьяна Можаева