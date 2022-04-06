Стартует второй этап конкурса на гранты губернатора

«Мы желаем успеха всем нашим социально ориентированным организациям и ждём новые, интересные проекты. Активные и инициативные жители области должны знать, что они могут там, где живут, реализовать свои проекты и при этом получить государственную поддержку, которую регион увеличивает год от года», – подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Заявки во втором этапе будут принимаются по двум направлениям. Выполняя поручение президента России, данное в Указе «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России», в Ленинградской области решили сконцентрировать грантовую поддержку СО НКО на проектах социального обслуживания и социальной защиты. Второе приоритетное направление, ― проекты в рамках объявленного в Ленинградской области Года Команды 47. Общая сумма к распределению ― 46,2 млн руб.

Подача документов будет проходить в электронном виде на площадке https://ленобласть.гранты.рф/

Помочь с оформлением заявок могут специалисты ресурсных центров, работающих с комитетом общественных коммуникаций, и управления поддержки социальных инициатив. Дополнительная информация по телефону: 8 (812) 539-42-74.