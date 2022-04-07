Чем рыб кормить будем?

- Производство экструдированных кормов (т.е. кормов для хищников, которыми являются лососевые рыбы) для России достаточно новое направление, - рассказывает Дмитрий Кулагин. - Как таковой отрасли аквакультуры в советское время у нас не существовало, и кормовую базу никто не развивал. Один из первых заводов был построен у нас, на территории Гатчинского комбикормового завода. Еще несколько заводов было в Белгородской области, Подмосковье, Твери.

Поддержки государственной отрасли по производству кормов для рыб промышленного разведения, по сути, не было. Дотировались, в основном, рыбные хозяйства – вне зависимости от страны производителя корма. И поскольку стереотип отрасли полностью был ориентирован на Запад, то и технологии, и рыбоводы, и собственники ферм при прочих равных ориентировались на импортный корм.

Государственных мер по импортозамещению и защите внутреннего потребителя не принималось. А российские заводы, если и строились, не были ориентированы на внутреннего потребителя, который имел в большом достатке импортные корма по той же цене.

В сегодняшней ситуации у нас есть корма казахстанских, китайских, белорусских производителей, которые даже не рассматривают возможность санкций. Есть американцы, которые, как всегда, на хайпе «накрутят» европейцев, а сами спокойно продолжают делать бизнес. Более того, для скандинавских фирм, особенно для норвежских, наши рынки носят стратегический характер, и закрытие этих рынков чревато для скандинавов экономическими последствиями, за которые они будут нести ответственность перед своими акционерами и рабочими коллективами. А потому, несмотря на политические заявления, они точно так же пытаются придумать обходные схемы, которые позволят им не терять рынок, но при этом политическую часть – выполнить.

Выживет ли отрасль конкретно без скандинавов? Скорее всего, да. Если закроют вообще весь мир, то внутреннего производства, чтобы покрыть резкий дефицит, с большой долей вероятности может не хватить. Даже если хватит производственных мощностей, если централизованно переориентировать все производство кормов для домашних животных, все равно встанет вопрос сырьевой базы: 30% корма для рыб составляют качественный рыбий жир и рыбная мука, и такого объема этих компонентов у нас нет.

Иначе говоря, если создавать многолетнюю программу по выстраиванию отрасли, то импорт заместить можно. Если говорить о том, что нужно заместить здесь и сейчас, гипотетически предположив, что в мае прекратится поставка кормов, это будет сложный период.

Полагаю, что ситуация ухудшится, рисков, может быть, будет больше, но нам необходимо провести диверсификацию поставщиков и постепенно увеличивать внутреннее производство. Уже несколько крупных проектов по строительству кормовых заводов на слуху, идет просчет бизнес-моделей, заказ оборудования, но это задача не текущего товарного года и, возможно, даже не следующего. А пока будем действовать по обстоятельствам. Совсем без кормов не останемся, но так, как раньше, уже, наверное, не будет.

Источник: Общественная палата Ленинградской области