О размере ежемесячной выплаты из материнского капитала

Подать заявление на выплату родители могут в любое время до трёхлетия ребёнка. При обращении в первые шесть месяцев после рождения (усыновления) малыша выплата устанавливается с даты рождения (усыновления). В остальных случаях — с даты обращения за её назначением.

Заявление можно направить через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг либо в офисе МФЦ или клиентской службе ПФР.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо собрать сведения о доходах заявителя и членов его семьи за 12 месяцев. Отсчёт указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления. Сведения о доходах Пенсионный фонд собирает самостоятельно. Информация берётся из собственных данных фонда, Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда, в том числе поступают данные из Федеральной налоговой службы.

Самостоятельно представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендию, работает за пределами Российской Федерации.

Важно знать, что выплата прекращается в случае, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребёнку исполнилось три года. При необходимости родители могут приостановить выплату, подав в ПФР соответствующее заявление.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области