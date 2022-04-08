Чтобы не повторились ужасы концлагерей – помните!

В митинге и возложении цветов приняли участие более ста человек - бывшие малолетние узники, актив советов ветеранов из всех городских и сельских поселений района, а также руководители администраций, депутаты, представители общественных организаций.

Митинг открыла заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. Она отметила, что в настоящее время на гатчинской земле проживают 1687 ветеранов войны, из них 837 - это бывшие малолетние узники.

Глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко напомнил слова писателя-фронтовика Константина Симонова. Он писал о том, что общая ненависть к фашизму должна и сейчас сохраняться в арсенале наших чувств. Фашизм - это человеконенавистничество, презрение к другим народам, это культ грубой силы. Фашизм существует до сих пор. Уходящее поколение – это то поколение, которое видело фашизм воочию и испытало его ужасы на себе. И оно обращается к нам всем: «Помните прошлое, берегите настоящее, думайте о будущем. Думайте о прекрасном слове Жизнь».

На митинге выступили депутаты Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина, Татьяна Бездетко и Олег Белов.

- Ваша биография началась в годы самой страшной войны в истории человечества. Кажется, это было давно, но не для вас. Война отняла у вас детство, разлучила с родными и близкими, но не сломила ваш дух. Вы выстояли, вырастили детей и внуков. Вы и сейчас занимаетесь патриотическим воспитанием молодежи и активно участвуете в общественной жизни Гатчинского района. Спасибо вам! - обратилась к ветеранам Людмила Тептина.

Выступающие желали представителям старшего поколения здоровья, долгих лет жизни, благополучия в семье и мирного неба над головой.

- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - это важная, памятная дата. К сожалению, и в наше время есть проявления нацизма. Но глядя на вас, думаешь с уверенностью: «Мы победим», - отметил Олег Белов.

- Сегодня в этом митинге участвуют те, кто не понаслышке знает, что такое война и что такое нацизм. Мы благодарим вас за вашу память, за вашу стойкость, которая позволила не только выжить, но остаться людьми и в течение многих лет рассказывать молодому поколению, что такое фашизм. Огромное вам спасибо, что вы и сегодня на передовой борьбы с нацизмом, – поблагодарила ветеранов Татьяна Бездетко.

Участники встречи почтили память погибших минутой молчания. Звучали стихи и музыка, выступления детей и мудрые слова священнослужителя.

Мероприятие продолжилось в Вырицком культурном центре, где собравшихся приветствовала председатель Совета Гатчинского городского и районного отделения «Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» Вера Георгиевна Шефтер. Она напомнила, что в Гатчинском районе в период оккупации нацисты организовали концлагеря не только для военнопленных, но и для мирных жителей, и даже для детей, как в поселке Вырица. В них были замучены свыше 20 тысяч человек.

- Те, кому удалось выжить в нечеловеческих условиях, не в силах стереть из памяти ужасы военного времени, - сказала Вера Георгиевна. - С этими воспоминаниями мы живем всю жизнь. И сегодня, когда наша страна вновь борется с нацистами, мы первые, кто поддерживает президента. Нас не запугать санкциями. Мы уверены, что победа будет за нами!

Вера Георгиевна тепло и сердечно поздравила всех с Днем освобождения узников фашистских концлагерей. А еще прозвучали поздравления в адрес тех, кто в эти дни отмечает свой день рождения. Это Галина Васильевна Смирнова из поселка Вырица, Мария Ивановна Калинина из Гатчины и Ольга Сергеевна Макова из деревни Белогорка.

По традиции бывшим малолетним узникам были вручены подарочные наборы, а творческим подарком стало выступление вокального народного ансамбля «Сорока».

Татьяна Можаева