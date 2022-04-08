Программа туристического кешбэка продлена до 15 апреля.
У всех желающих есть еще целая неделя, чтобы присоединиться к программе. Отправиться в поездку по России можно будет до 30 июня, включая майские праздники.
Рубрики: Общество
Основные условия программы остаются прежними: на карту Мир, с которой произведена оплата, автоматически в течение 5 дней зачислится возврат в размере 20% от стоимости поездки — максимум 20 тысяч рублей.
Такое решение Правительства России озвучил накануне Михаил Мишустин. Напоминаем, что также продолжаются продажи путевок с детским кешбэком. Отправить ребенка в лагерь по выгодным условиям можно будет с 1 мая до конца сентября. Продажи таких путевок продлятся до конца лета.
Подробные условия программы представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф.
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