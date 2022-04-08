«Школа ремесел» представила свои работы в Гатчине

Проект «Школа ремесел» реализуется Домом народного творчества Ленинградской области с 2019 года. Он направлен на поддержку этнокультурной самобытности Ленинградской области, и это неудивительно - народные промыслы нашего региона представляют собой особенную ценность не только для иностранных туристов, но и для настоящих ценителей искусства в России.

Среди целей проекта - приобщение слушателей к культурному наследию Северо-запада России и Русского Севера, поддержка, развитие и популяризация традиционных ремесел и декоративно-прикладного искусства. С каждым годом количество образовательных программ проекта увеличивается.

На выставке в Гатчине можно познакомиться с работами, выполненными в рамках четырех программ повышения квалификации: художественные росписи Русского Севера, основы вологодского кружевоплетения, плетение в традиционном русском костюме (традиционная русская вышивка), основы подглазурной росписи по сырой эмали.

Народная роспись по дереву (домовая роспись, роспись мебели и роспись на орудиях прядения) — одно из самых ярких художественных явлений Русского Севера середины XIX-начала XX веков. Возникшая в традиционной культуре как бытовое явление, в настоящее время роспись по дереву воспринимается как уникальное явление народной художественной культуре.

Вряд ли нуждаются в представлении прекрасные вологодские кружева. Вологодское кружевоплетение восходит к XVI-XVII векам, но как промысел существует с первой четверти XIX века, когда близ Вологды в имениях помещиков крепостные стали вплетать отделки к платьям и белью, подражая западноевропейским образцам.

В рамках еще одной программы - «Плетение в традиционном русском костюме» - представлены образцы традиционной русской вышивки. Среди таких изделий - гашники к праздничному наряду, женские и мужские плетеные пояса, нагрудные украшения, полотенца.

Под стеклом в витринах представлены копии голландских изразцов и итальянской майолики в технике подглазурной росписи по сырой эмали. Интересно, что русские изразцы на голландский манер были очень популярны во времена Петра Первого. Именно он был инициатором их внедрения в русскую культуру. Российских мастеров для этого даже отправляли на учебу в Голландию.

На выставке в Покровском центре можно увидеть в том числе работы наших гатчинских мастеров-педагогов — Андрея Михайлова и Антонины Кинович, которые прошли в «Школе мастеров» курс повышения квалификации по выполнению копий голландских изразцов и итальянской майолики в технике подглазурной росписи по сырой эмали.

Выставка «Школы мастеров» продлится до 25 апреля. Адрес: г. Гатчина, ул. Красная, 1Б, духовно-просветительский центр Покровского собора.

Юлия Лысанюк