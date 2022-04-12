«Мы родом не из детства, из войны…»
В Гатчине прошла торжественно-памятная акция «Мы родом не из детства, из войны…», посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля. Более 20 лет делегации бывших малолетних узников фашистских концлагерей из 18 районов области встречаются в этот день, чтобы почтить память тех, кто не дожил до освобождения.
У стелы «Город воинской славы» собрались те, кто в детстве и юности пережил ужасы фашистских застенков – и выжил, выстоял, чудом спасся. Сегодня они приходят с цветами к воинским мемориалам и вспоминают то, что не удалось забыть за долгие десятилетия. Бывшие узники нацистских концлагерей немногословны, потому что каждое воспоминание – это слезы, боль и скорбь.
В своем приветственном слове глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим заметила, что сегодня «Бухенвальдский набат» звучит особенно громко:
- Мы склоняем колени перед вами, узники фашистских концлагерей, и мы отдаем дань уважения нашим воинам, которые и сегодня встали на защиту Отечества от фашизма, который снова пытаются навязать нашему обществу. Для гатчинцев – это особая история. На территории Гатчины было больше десятка концлагерей, и сегодня мы как никогда должны стоять вместе, плечом к плечу, выражая всецелую поддержку нашей стране и президенту.
Ветеранов приветствовала председатель Ленинградского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Регина Борисовна Авилова.
Председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, обращаясь к ветеранам, отметил, что 11 апреля – день трагичный и праздничный:
- Праздничный, потому что здесь, на этой площади, стоите вы. То, что каждый из вас пережил в фашистских застенках, не поддается описанию. Низкий вам поклон! Прошло столько лет, а мы сегодня видим, как нацизм повторяется на Украине, и русские воины снова защищают нашу страну от недобитых фашистов.
Настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер отслужил панихиду о погибших в годы Великой Отечественной войны. В память обо всех замученных в фашистских застенках выпустили в небо белых голубей. Завершилась церемония возложением цветов к подножию стелы.
Екатерина Дзюба