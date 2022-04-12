«Мы родом не из детства, из войны…»

У стелы «Город воинской славы» собрались те, кто в детстве и юности пережил ужасы фашистских застенков – и выжил, выстоял, чудом спасся. Сегодня они приходят с цветами к воинским мемориалам и вспоминают то, что не удалось забыть за долгие десятилетия. Бывшие узники нацистских концлагерей немногословны, потому что каждое воспоминание – это слезы, боль и скорбь.

В своем приветственном слове глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим заметила, что сегодня «Бухенвальдский набат» звучит особенно громко:

- Мы склоняем колени перед вами, узники фашистских концлагерей, и мы отдаем дань уважения нашим воинам, которые и сегодня встали на защиту Отечества от фашизма, который снова пытаются навязать нашему обществу. Для гатчинцев – это особая история. На территории Гатчины было больше десятка концлагерей, и сегодня мы как никогда должны стоять вместе, плечом к плечу, выражая всецелую поддержку нашей стране и президенту.

Ветеранов приветствовала председатель Ленинградского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Регина Борисовна Авилова.

Председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник, обращаясь к ветеранам, отметил, что 11 апреля – день трагичный и праздничный:

- Праздничный, потому что здесь, на этой площади, стоите вы. То, что каждый из вас пережил в фашистских застенках, не поддается описанию. Низкий вам поклон! Прошло столько лет, а мы сегодня видим, как нацизм повторяется на Украине, и русские воины снова защищают нашу страну от недобитых фашистов.

Настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер отслужил панихиду о погибших в годы Великой Отечественной войны. В память обо всех замученных в фашистских застенках выпустили в небо белых голубей. Завершилась церемония возложением цветов к подножию стелы.

Екатерина Дзюба