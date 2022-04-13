9 апреля исполнилось 220 лет со дня рождения выдающегося финского ученого-филолога, фольклориста, писателя, врача Элиаса Лённрота. Его имя неразрывно связано с карело-финским эпосом «Калевала». Элиас Лённрот совершил 11 поездок по районам Финляндии и Карелии, в Ингерманландию и Эстонию. На основе фольклорных материалов, записанных им в путешествиях от талантливых рунопевцев, создан всемирно известный эпос «Калевала».

В этот знаменательный день Центр культуры ингерманландских финнов «Hatsina» провел познавательно-игровую программу «Путешествие в страну Калевала». Руководитель Нина Андреевна Эртэ-Аниконова рассказала ребятам о финнах-ингерманландцах и их традиционном костюме. Гости встречи поиграли в народные игры, познакомились с уникальной коллекцией кукол в народных костюмах.

В занимательной форме был представлен эпос «Калевала». Ребята познакомились с главными героями, событиями эпоса, послушали живое исполнение калевальской руны под аккомпанемент кантеле. Как родился музыкальный инструмент кантеле, ребятам рассказали на русском и на финском языках.

Участники встречи познакомились с многочисленными красочными изданиями Калевалы, выставкой рисунков героев эпоса. Ребята отгадывали загадки Элиаса Лённрота, а отгадки - предметы быта ингерманландского народа - увидели собственными глазами.

На память о встрече каждый участник получил познавательный сувенир – буклет-карту с достопримечательностями коренных народов Ленинградской области.

В финале программы угощались карело-финскими пирожками-калитками, специально испеченными к этому событию.

Виктория Розанцева, художественный руководитель Пудостьского КДЦ