Бережём лес от пожара!

Первого апреля стартовала весенняя призывная кампания. Она пройдет в те же сроки и точно так же, как всегда. Срочники будут отправляться в учебные части. Ни на Украину, ни в какие-либо другие «горячие точки» военнослужащие срочной службы не пойдут. Призвать в эту весну планируется меньше, чем год назад.