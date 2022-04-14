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Бережём лес от пожара!

13-го апреля в рамках Всероссийских командно-штабных учений по ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий в Гатчине состоялась тренировка по тушению ландшафтных пожаров.

Рубрики:  Общество

Гатчинская 42 пожарная часть и 103 ПЧ из Коммунара совместно с Гатчинским лесничеством провели учения в лесном массиве. Было задействовано семь единиц техники – пожарные машины, трелевочник для расчистки завалов, бульдозер; развернут штаб пожаротушения.