Бережём лес от пожара!
13-го апреля в рамках Всероссийских командно-штабных учений по ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий в Гатчине состоялась тренировка по тушению ландшафтных пожаров.
Рубрики: Общество
Гатчинская 42 пожарная часть и 103 ПЧ из Коммунара совместно с Гатчинским лесничеством провели учения в лесном массиве. Было задействовано семь единиц техники – пожарные машины, трелевочник для расчистки завалов, бульдозер; развернут штаб пожаротушения.
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