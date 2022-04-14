Российские космонавты обеспечены полноценным и вкусным рационом

"Закрома родины" на космической станции рассчитаны на 40 дней: таков неснижаемый запас продуктов. Но места в "кладовке" он занимает не очень много. Весь рацион поступает и хранится на МКС в сублимированном виде. Но качество продуктов таково, что, когда их восстанавливают, заливая теплой или горячей водой, - получается натуральное и очень вкусное блюдо.

"Смотрите, как готовим кофе. Разливаем напиток в лотки слоем 1,5-2 см и отправляем в волшебную машину, которая называется сублиматор, - рассказал "РГ" - Неделе главный конструктор по обеспечению питанием космических экипажей НИИ пищеконцентратной и специальной пищевой технологии ФИЦ питания и биотехнологии Владимир Добровольский. - Сначала содержимое лотков быстро замораживается. В зависимости от продукта используем температуры от -10 до -50. После заморозки в сублиматоре создается вакуум и происходит обезвоживание продукта - вакуумная сушка или сублимация".

Огромный плюс этой технологии - кристаллики льда в замороженном продукте испаряются в твердом виде, не превращаясь снова в воду. Поэтому при сушке не нарушается целостность клеток, а потому сохраняются все питательные вещества, витамины, микро- и макронутриенты - практически 90% по сравнению с исходным блюдом. На выходе из сублиматора мы видим высушенные сухие кусочки, или порошок. Остается только правильно - в условиях практически хирургической стерильности - расфасовать продукты по вакуумным пакетам, и затем уже в виде готового рациона вся еда отправляется заказчику - РКК "Энергия".

Космонавтам повезло. На них не экономят: дневной рацион для одного члена экипажа обходится в 30-40 тыс. рублей. Правда, это стоимость двух партий одной и той же еды - одна из них отправляется на МКС, но только после того, как вторая половина пройдет тщательную проверку в лаборатории ФМБА. А те "космические рационы", которые продают иногда в развлекательных центрах, это все же дешевая имитация - не более. Никаких "тюбиков" на орбите нет и в помине. От пастообразной еды космонавты отказались уже много лет назад. Качественная сублимация позволяет есть "восстановленные" мясо, рыбу, овощи и фрукты, которые по вкусу не отличишь от только что приготовленных свежих. И разнообразие рациона - такое, что не встретишь в ресторане. "Одних супов у нас 30, столько же вторых блюд - из мяса, рыбы, птицы с разнообразными гарнирами. Есть и печенье, и торты для праздников. Кухня - в основном традиционная русская, скажем, самый настоящий борщ. При этом, например, творог с орехами - одно из самых популярных у космонавтов блюд", - рассказал Владимир Добровольский.

Но, как оказалось, этот самый творог с орехами, а еще с облепихой и черной смородиной полюбился не только нашим космонавтам, но и их коллегам - соседям по МКС. "Наша российская еда очень вкусная. У европейцев еда обессоленная, без приправ, - рассказал космонавт Олег Артемьев, который был на МКС дважды. - Когда что-то из наших запасов остается, а на станцию приходит следующий паек, мы делимся с коллегами, и они с удовольствием все у нас забирают".

Более того, тот самый российский творог (с орехами, черносмородиновый, облепиховый), который полюбился нашим космонавтам, и они просят заказывать его в больших объемах, пользуется повышенным спросом и у зарубежных обитателей МКС. Космонавты иногда меняют на него то, чего им не присылают, - например, морепродукты - устрицы и креветки.

"Качество российской еды - высочайшее. Мы используем только российские продукты, так что нам никакое импортозамещение не нужно - оно и так у нас есть", - заключил Добровольский.

Ирина Невинная

«Российская газета» https://rg.ru/2022/04/13/rossijskie-kosmonavty-obespecheny-polnocennym-i-vkusnym-racionom.html

Фото roscosmos.ru