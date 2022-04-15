Гатчина готовится к Дню Победы

Как сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова, мероприятие в городе Гатчине начнется 9 мая в 9 часов 30 минут торжественным возложением цветов и гирлянд к стеле «Город воинской славы».

На День Победы в Гатчине запланировано более двадцати мероприятий, среди них традиционные: на воинском мемориале «Солодухино» пройдет митинг, посвященный 77-й годовщине Победы, по проспекту 25 Октября - легкоатлетическая эстафета. Участников праздника ждут выставки, концерты, экскурсии, спектакли, фейерверк и многое другое.

- Днем в городе будут работать 22 концертных точки. Задействованы все учреждения культуры и дополнительного образования. Часть точек возьмет на себя комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Поэтому весь город в этот праздничный день будет петь и танцевать. Акция «Бессмертный полк» пока запланирована на 15 часов. Официальное решение о времени проведения принимается на федеральном уровне и может еще поменяться. Шествие пройдет по проспекту 25 Октября: от кирхи до обелиска Коннетабль, а затем повернет к Гатчинскому дворцу. Красноармейский проспект будет перекрыт. Главную сцену мы установим в районе дворца, но по-новому. Мероприятие здесь планируется также масштабное: будут задействованы все коллективы города Гатчины, - проинформировала депутатов Мария Титова.

Татьяна Можаева