Вот тебе и дама с собачкой…

9-го апреля, около одиннадцати вечера, 34-летний мужчина возвращался домой из гостей. На Новоантропшинской улице он встретил женщину, которая выгуливала собаку. Женщина сделала ему замечание по поводу его состояния – товарищ был выпивши. Между ними произошел конфликт, и дама спустила собаку с поводка. Отбиваясь от собаки, молодой человек упал на землю, и в этот момент к нему подошел какой-то мужчина и снял с него сумку. В сумке находились документы, деньги и смартфон. Незнакомец вместе с сумкой скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку.