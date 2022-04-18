Александр Дрозденко: «Давайте жить по средствам!»

В Новосветском культурно-досуговом центре «Лидер» 14-го апреля собрались 342 представителя органов местного самоуправления Ленинградской области. Их приветствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель областного парламента Сергей Бебенин, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

О деятельности президиума Совета муниципальных образований Ленобласти в 2021 году и приоритетных направлениях работы в году текущем рассказал председатель президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» Сергей Мухин.

Александр Дрозденко, приветствуя всех собравшихся, отметил, что начало 2022 года стало тяжелым:

- Наши геополитические противники сегодня наложили серьезные санкции, которые не могут пройти бесследно для нашего экономического и социального развития. Тем не менее, пока ситуация остается стабильной. В том числе и на рынке труда. В комитет по труду и занятости не поступало заявлений о значительном сокращении персонала. Крупные иностранные компании, работающие в Ленобласти и заявившие вначале о приостановке своей деятельности в России, пока до конца свои угрозы не выполнили. Часть компаний вообще не останавливала производство. Есть те, кто уже сейчас готовит передачу акций дочерним российским компаниям, чтобы сохранить объемы производства и рабочие места на территории РФ.

Губернатор попросил всех внимательно следить за компаниями с участием иностранного капитала, чтобы вовремя прореагировать на возможные трудности. Также он отметил необходимость выстраивания новых логистических цепочек:

- Здесь в большей степени пострадал наш регион, потому что наибольшие санкции европейские «партнеры» ввели как раз против транспорта – автомобильного, морского, железнодорожного и авиационного. А, учитывая, что Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических хабов РФ, это все сказывается и на работе наших предприятий. Но пока порты Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Выборг работают. Где-то объемы отгрузки сократились, где-то восстанавливаются, а где-то даже наблюдается рост. Общее падение объемов на 1 апреля составило 2,6 %, но мы не рассматриваем падение более чем на 10%. Сложнее с автотранспортом. Фуры с российскими и белорусскими номерами не пропускают через границу Евросоюза.

Александр Дрозденко сообщил, что 3-го марта в Ленобласти был создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, в котором еженедельно совместно с бизнесом, общественными организациями обсуждаются возникающие ситуации и принимаются решения по поддержке того или иного направления в бизнесе.

- Мы сегодня открываем бизнесу «зеленый коридор», который включает в себя целый комплекс мер, – отметил Александр Юрьевич. – Кроме того, для нас очень важно выполнение всех взятых на себя социальных обязательств. Все, что касается адресных программ, строительства жилья, социальных объектов, ремонта дорог. При выборе подрядчиков и поставщиков надо отдавать приоритет предприятиям, которые зарегистрированы на территории Ленинградской области. Мы выделили из бюджета более 100 млн на переобучение, создание новых и временных рабочих мест.

Как сказал губернатор, по итогам 1 квартала Ленобласть остается стабильным регионом и входит в десятку субъектов с самой высокой политической, экономической и социальной устойчивостью. В условиях кризиса стоит несколько первоочередных задач: сохранение рабочих мест, обеспечение социальных выплат и безопасности граждан, недопущение социальной напряженности, сохранение темпов развития.

Губернатор призвал ответственно относиться к заявкам на строительство объектов: какие из них действительно необходимы для развития территорий?

- Многие поселения подают заявки на строительство бассейнов, ледовых арен. Но мы уже имеем пример: год назад в Ивангороде ввели в эксплуатацию бассейн, а сегодня стоит вопрос о его закрытии в связи с отсутствием у муниципалитета денег на его содержание. В Светогорске построили ледовый дворец и теперь тоже встает вопрос его содержания. А уже поступают коллективные обращения по строительству бассейна… Заявки идут постоянно. В том числе и от небольших поселений. Но надо реально оценивать свои силы. Если нет возможности содержать бассейн, давайте построим малый ФОК. Если нет возможности содержать малый ФОК, надо строить хорошую спортивную площадку. Давайте жить по средствам!

Глава региона согласен с проблемой мусорной реформы: оставляет желать лучшего и качество работы регионального оператора, и системность. Область планирует перейти на оплату вывоза мусора, исходя из количества человек, а не квадратных метров – вместе с Петербургом, потому что город и область работают по единой схеме утилизации отходов. Стоят большие задачи по строительству заводов по переработке отходов, и плата за утилизацию для жителей Петербурга и Ленобласти должна быть зеркальной.

Александр Дрозденко затронул тему реформы местного самоуправления и заметил, что закон очень сложный, и важно, чтобы он не сработал в минус:

- Правильно, что сейчас этот закон приостановили и продолжают собирать поправки. Как известно, разрушить легко, а вот восстанавливать потом куда сложнее. Особенно что касается хозяйственного комплекса. Реформа должны быть взвешенная, вдумчивая и иметь переходный период. Сегодняшний этап – сложнейший, и нам не до муниципальной реформы. Призываю всех отодвинуть этот вопрос подальше – и работать, работать, работать. Никто, кроме нас, на обеспечит стабильность на нашей территории. Будущее Ленинградской области зависит от нашего коллектива. Мы должны понимать: рачительное отношение к делу становится во главе всего. И надо внимательно прислушиваться к тем требованиям, которые выдвигает бизнес.

Александр Дрозденко поблагодарил всех за хорошее завершение 2021 года. Несмотря на ковид, Ленинградская область – один из немногих регионов, который дал рост по всем показателям.

Губернатор 47 региона вручил награды целому ряду глав администраций – за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие муниципальных образований. Среди награжденных были и руководители поселений Гатчинского района. Почетной грамотой губернатора поощрены глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева и глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова. Благодарность губернатора получил глава администрации Рождественского поселения Сергей Сорокин.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин также поблагодарил всех за совместную работу. В своем приветственном слове он отметил, что муниципальный уровень – базовый:

- В своей работе мы давно договорились: все решения, которые принимаются в Законодательном собрании, обязательно проходят обсуждения и согласования с депутатами и администрациями районов, – подчеркнул Сергей Михайлович.

От имени Законодательного собрания в честь Дня местного самоуправления председатель областного парламента наградил нескольких руководителей поселений. Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области была награждена глава администрации Большеколпанского поселения Марина Бычинина.

Завершилось собрание на мажорной ноте. Председатель президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» Сергей Мухин вручил лучшим представителям исполнительной и законодательной власти почетные и памятные грамоты, медали и знаки.

Почетным знаком «За развитие местного самоуправления» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления была награждена глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Екатерина Дзюба